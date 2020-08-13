Theodorico e Ricardo Ferraço estão com Luiz Paulo na disputa em Vitória

Há cerca de 45 dias, nós tivemos uma reunião com o Luiz Paulo: eu, o Clebinho e o presidente do PP em Vitória, Marcos Delmaestro, com Marcus Vicente de acordo. Fizemos uma reunião apelando ao Luiz Paulo para ele ser candidato a prefeito. Dissemos que ele era um bom candidato e que o DEM e o PP estariam ali à disposição dele. E eu falei mais: que ele não devia nada, que ele havia sido prefeito por oito anos, lidando com milhões como ele lidou, com os problemas e com as obras da cidade, e não tinha uma acusação de desonestidade contra ele. Que seria desproporcional ele ficar impedido de disputar uma eleição por causa de um caseiro que dava assessoria para negócio de jardim e ia lá [na casa dele] uma vez ou outra. Então disse para ele que erguesse a cabeça, porque ele era um dos homens mais honestos que tinha e porque tinha sido um dos melhores prefeitos. Ali ele agradeceu muito. Ficou muito entusiasmado e até se emocionou, com lágrimas nos olhos diante das palavras. Ele disse que o advogado dele [Henrique Herkenhoff] ia fazer um recurso mostrando tudo isso. Eu até ofereci a ele vários pareceres jurídicos, mas ele tinha vários advogados. Nesse ínterim, o Clebinho se lança prefeito. E os outros candidatos a prefeito o procuraram para entendimento também. E o consenso tem sido um só: vamos aguardar a decisão do Luiz Paulo.