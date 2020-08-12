Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

Neucimar: “Hércules tem a preferência para ser candidato a prefeito”

Após selar aliança com deputado do MDB na eleição à Prefeitura de Vila Velha, ex-prefeito afirma que a cabeça da chapa ainda não foi definida, mas que a preferência é de Hércules, “que ainda não foi prefeito”

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 16:35

Públicado em 

12 ago 2020 às 16:35
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Hércules Silveira e Neucimar Fraga
O deputado estadual Hércules Silveira e o ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga firmaram uma aliança Crédito: Facebook de Hércules e de Neucimar / Montagem de Vitor Vogas
O ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD) e o deputado estadual Hércules Silveira (MDB) marcharão juntos na eleição a prefeito de Vila Velha, unindo forças para derrotar o prefeito Max Filho (PSDB). Conforme aliança firmada entre os dois, após um longo namoro iniciado no ano passado, só um deles será candidato à prefeitura. Nesse caso, Neucimar se dispõe até a ser vice de Hércules. A cabeça da chapa só será definida em setembro, mas, em conversa com a coluna, Neucimar adianta: “A preferência é de Hércules, que ainda não foi prefeito”.
Neucimar, assim, entra numa situação insólita, isto é, assume uma “tripla condição”. Pode ser candidato a prefeito de Vila Velha. Pode ser vice em uma chapa encabeçada por Hércules. E, independentemente das duas primeiras opções, segue sendo o 1º suplente na Câmara dos Deputados da coligação que, em 2018, elegeu Sérgio Vidigal (PDT) e Norma Ayub (DEM).
Vidigal é pré-candidato a prefeito da Serra, enquanto Norma é postulante à Prefeitura de Marataízes. Se qualquer um dos dois for eleito, Neucimar será convocado a assumir, em janeiro, uma cadeira na Câmara Federal. Nesse caso, supondo que ele seja candidato a prefeito e vença a eleição em Vila Velha, obviamente fará a opção de assumir a prefeitura em detrimento da vaga na Câmara (como faria qualquer um nessa hipótese).
Mas suponhamos que Neucimar seja vice de Hércules, a chapa deles vença a eleição em Vila Velha e Neucimar seja chamado a assumir o mandato na Câmara, em janeiro. O que ele fará nesse caso? Foi um dos questionamentos que fizemos ao ex-prefeito, na entrevista que se segue abaixo:

Veja Também

Neucimar aposta no voto popular para voltar a ser prefeito de Vila Velha

Selada essa aliança com Hércules, o senhor diria que hoje está mais para qual dos dois ocupar a cabeça da chapa? O senhor ou Hércules?

A preferência é do Hércules, que ainda não foi prefeito. Eu já fui. Então a preferência é para ele, que não foi prefeito ainda. Mas isso não é critério para decidir.

Essa aliança vai até o fim, isto é, até o registro de candidaturas, ou pode vir a ser revista em função de algum fator externo? Por exemplo: se Vidigal não for candidato na Serra e Amaro Neto sim, o senhor ainda assim pode abrir mão da cabeça da chapa para o Hércules?

Posso sim. A eleição em Vila Velha é independente de qualquer outra eleição em outro município. Estamos fazendo um projeto para a cidade. Eu tenho conversado com o Hércules. Ele é uma liderança política importante na cidade. Tem história na cidade. Já concorremos em 2008, mas sempre mantivemos respeito, parceria e diálogo. E desta vez pintou a oportunidade de a gente poder conversar melhor sobre a cidade. Nada melhor que o tempo. Nós dois amadurecemos bastante também nos últimos anos, politicamente. E eu já conversei com Hércules dessa possibilidade de aliança, que agora selamos. Ele tem vontade de ser prefeito da cidade também. Eu disse a ele que não tenho nem vaidade mais para ser prefeito, mas topo também a missão de trabalhar a retomada do desenvolvimento da cidade. E não faço questão de ser cabeça de chapa. A gente estar fazendo parte de um grupo onde a gente consiga implantar um bom projeto para a cidade, isso já me satisfaz. A eleição da Serra vai ocorrer independentemente da de Vila Velha, assim como a de Marataízes vai ocorrer independentemente da de Vila Velha. E eu fiz um compromisso com o Hércules e ele comigo. O que facilitou o diálogo de nós dois é que nós dois podemos abrir mão da cabeça da chapa. Estamos dispostos a encabeçar a chapa e a compor também. Então isso facilitou o diálogo. Não tem nenhuma possibilidade de interferência externa ou de fatores externos interferirem nessa aliança que nós selamos em Vila Velha.

Vamos supor que, nesse mesmo desenho (com o senhor como vice), vocês ganhem a eleição, mas Vidigal e/ou Norma também ganhem na Serra e/ou em Marataízes, abrindo-se a vaga para o senhor na Câmara dos Deputados. O que o senhor fará nesse caso? Renunciará a quê?

Nós ainda estamos discutindo essa aliança. Nós só decidimos selar uma aliança e que nós dois vamos caminhar juntos. Então, como não está definido quem será o cabeça de chapa, a pergunta fica fora de tempo. Quando eu decidir a forma de participação, posso responder a essa pergunta. Mas só depois do dia 15 de setembro [limite para realização das convenções]. Agora está muito antecipado ainda.
CLIQUE AQUI PARA LER AS ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES DO COLUNISTA.

Veja Também

Amaro na Serra força Neucimar a ser candidato a prefeito de Vila Velha

Neucimar: mais perto de voltar à Câmara que à Prefeitura de Vila Velha

Curtas Políticas: Hércules diz que “Max é bom rapaz, mas não bom prefeito”

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Max Filho Prefeitura de Vila Velha Eleições 2020 Neucimar Fraga Hércules Silveira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Baixo Guandu recebe Campeonato Brasileiro de Asa Delta em edição histórica de 50 anos
Baixo Guandu recebe Campeonato Brasileiro de Asa Delta em edição histórica de 50 anos
Imagem de destaque
4 orações para o Dia de São Marcos Evangelista 
Imagem de destaque
O que fazer em Pedra Azul? 5 lugares para um roteiro na serra capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados