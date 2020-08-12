Neucimar: “Hércules tem a preferência para ser candidato a prefeito”

Posso sim. A eleição em Vila Velha é independente de qualquer outra eleição em outro município. Estamos fazendo um projeto para a cidade. Eu tenho conversado com o Hércules. Ele é uma liderança política importante na cidade. Tem história na cidade. Já concorremos em 2008, mas sempre mantivemos respeito, parceria e diálogo. E desta vez pintou a oportunidade de a gente poder conversar melhor sobre a cidade. Nada melhor que o tempo. Nós dois amadurecemos bastante também nos últimos anos, politicamente. E eu já conversei com Hércules dessa possibilidade de aliança, que agora selamos. Ele tem vontade de ser prefeito da cidade também. Eu disse a ele que não tenho nem vaidade mais para ser prefeito, mas topo também a missão de trabalhar a retomada do desenvolvimento da cidade. E não faço questão de ser cabeça de chapa. A gente estar fazendo parte de um grupo onde a gente consiga implantar um bom projeto para a cidade, isso já me satisfaz. A eleição da Serra vai ocorrer independentemente da de Vila Velha, assim como a de Marataízes vai ocorrer independentemente da de Vila Velha. E eu fiz um compromisso com o Hércules e ele comigo. O que facilitou o diálogo de nós dois é que nós dois podemos abrir mão da cabeça da chapa. Estamos dispostos a encabeçar a chapa e a compor também. Então isso facilitou o diálogo. Não tem nenhuma possibilidade de interferência externa ou de fatores externos interferirem nessa aliança que nós selamos em Vila Velha.