Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

PP de Marcus Vicente pode apoiar Sérgio Sá para prefeito de Vitória

Integrante do bloco liderado por Casagrande, Progressistas pode reforçar a coligação do vice-prefeito na Capital, se candidatura de Luiz Paulo não vingar. Em Viana, Cariacica e Serra, não abre mão de lançar candidato. Veja os planos do partido pelo ES

Públicado em 

09 jul 2020 às 05:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Marcus Vicente, presidente regional do PP, está propenso a levar o partido para a coligação do vice-prefeito Sérgio Sá
Marcus Vicente, presidente regional do PP, está propenso a levar o partido para a coligação do vice-prefeito Sérgio Sá Crédito: Amarildo
Comandado no Espírito Santo pelo ex-deputado federal Marcus Vicente, o Progressistas (PP) já traçou as suas estratégias e prioridades para as eleições municipais de novembro no Espírito Santo. Hoje, segundo Vicente, o partido prioriza a eleição a prefeito de Viana, com o vereador Cabo Max, em Cariacica, com o médico Helcio Couto, e na Serra, com a dentista Luciana Malini. Já na sucessão de Luciano Rezende, em Vitória, o partido pode fazer um movimento ousado: apoiar o atual vice-prefeito, Sérgio Sá, pré-candidato a prefeito pelo PSB, partido do governador Renato Casagrande.
Na Capital, a decisão irrevogável da direção do PP, declarada por Vicente desde 2019 e reafirmada agora por ele à coluna, é não reeditar a aliança de 2016 com o partido de Luciano, o Cidadania (ex-PPS). Isso significa não apoiar o candidato de Luciano à sucessão, o deputado estadual Fabrício Gandini (também do Cidadania). Tomada essa decisão, o PP enxerga hoje dois caminhos, de acordo com seu presidente regional.
O primeiro é apoiar eventual candidatura do ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), mas apenas se o nome do tucano figurar mesmo nas urnas, o que hoje soa muito improvável. Para conseguir viabilizar a própria candidatura, o tucano precisaria superar dois óbices: um de ordem legal e outro de ordem político-partidária. Condenado em segundo grau numa ação judicial, Luiz Paulo tenta reverter a decisão no STJ, mas hoje, à luz da Lei da Ficha Limpa, estaria inelegível, correndo alto risco de ter a candidatura barrada pela Justiça Eleitoral.
Além disso, Luiz Paulo não controla atualmente o PSDB estadual, presidido pelo deputado estadual Vandinho Leite, que, ao contrário do ex-prefeito, faz oposição ao governo Casagrande. Para ser candidato, o ex-prefeito precisaria ter o nome referendado em convenção da Executiva Municipal do PSDB, agora postergada para setembro. Em Vitória, a Executiva é presidida pela vereadora Neuzinha de Oliveira, que também se declara pré-candidata.
Assim, de acordo com Marcus Vicente, o PP já tem um plano B na Capital (que pode prontamente virar o plano A): engrossar a coligação majoritária que será liderada pelo vice-prefeito Sérgio Sá (PSB). Faz sentido, até porque o PP foi um dos primeiros partidos a aderir à candidatura de Casagrande em 2018 e hoje é um dos principais partidos da base do governo do socialista no Espírito Santo.
Os progressistas estão alojados em muitos cargos na máquina estadual. O próprio Marcus Vicente é, desde o início do governo, o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano. O presidente do PP em Vitória, Marcos Delmaestro (que conduz pessoalmente as articulações da sigla na Capital), é o subsecretário da Casa Civil. Em suma, o PP está integradíssimo ao movimento político mais amplo liderado no Estado pelo governador (portanto, pelo PSB de Sérgio Sá). Por esse prisma, o apoio dos progressistas a Sá soa até natural.
Além disso, o próprio PSDB de Luiz Paulo também pode acabar apoiando o candidato do PSB em Vitória. Conforme já relatamos aqui, o vice-prefeito tem mantido conversas com Luiz Paulo e Neuzinha, as quais podem culminar com uma aliança eleitoral. O fato é confirmado por Sá e por Neuzinha. Conforme também já sustentamos, é muito mais plausível que Luiz Paulo, em seu recente retorno ao PSDB após passagem pelo Cidadania, em vez de lançar uma incerta candidatura própria, trabalhe internamente para levar o partido em Vitória para uma composição com um candidato casagrandista – que pode ser mesmo Sérgio Sá.
No momento, há um crescente movimento de partidos que orbitam o governo Casagrande para fortalecer a pré-candidatura do vice-prefeito. Diferentemente do que seria, por exemplo, uma candidatura de Sergio Majeski (PSB), o xará Sérgio Sá larga pequeno, com baixo recall político. Mas pode compensar isso, pelo menos parcialmente, com uma coligação forte que lhe dê a musculatura política que hoje falta a ele pessoalmente. Na prática, Sá precisa agregar partidos fortes. O Palácio Anchieta trabalha para isso. E é nesse mesmo movimento que se encontra o PP de Marcus Vicente.

Veja Também

Casagrande e Luciano não seguem a mesma bula no combate à Covid-19

VIANA E CARIACICA

Em Viana e Cariacica, o PP não abre mão das candidaturas de Cabo Max e de Helcio Couto, respectivamente. Quer governar uma cidade da Grande Vitória e em Viana, principalmente, acredita ter plenas condições de chegar à prefeitura. O PP sonha com o apoio do Palácio Anchieta a seu candidato na cidade, até como “compensação” pela lealdade a Casagrande desde que ele estava na planície.

DIFICULDADES PARA CABO MAX

Mas esse apoio explícito do governador ao candidato do PP soa pouco provável por dois motivos. O prefeito de Viana, Gilson Daniel, presidente estadual do Podemos, também é aliado forte do governador e deve lançar um candidato próprio, que represente sua gestão na cidade, à qual Cabo Max faz oposição local. Casagrande não deve entrar nessa dividida, mantendo a neutralidade na cidade.

PERFIL DE DIREITA

Além dessa questão pragmática, o que pode dificultar esse apoio esperado pelo PP é o perfil político do próprio Cabo Max, mais alinhado com a direita bolsonarista que se opõe ao governo Casagrande (embora o vereador, pessoalmente, seja parceiro).

Veja Também

A guerra política em torno do uso (ou não) da cloroquina no ES

VILA VELHA: CARRETA

Já em Vila Velha, o PP está com outro Max. Em dezembro de 2019, o partido filiou o vice-prefeito, Jorge Carreta (ex-Avante), e espera repetir com Max Filho (PSDB) a vitoriosa parceria da dupla em 2016, rumo à reeleição.

SERRA: LUCIANA MALINI

Na sucessão de Audifax Barcelos (Rede), o PP tem a pré-candidatura da dentista Luciana Malini. Mulher do ex-vereador e ex-deputado estadual Jamir Malini, ela já foi secretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres na atual gestão de Audifax e na anterior. Vicente diz que o partido manterá a candidatura, apostando na renovação política e na representatividade feminina. Mas, na avaliação do colunista, é possível que o PP acabe compondo na Serra com outro candidato, devido às chances limitadas de vitória.
Isso por causa da polarização dos últimos 12 anos entre Audifax e Sérgio Vidigal (PDT), além da provável candidatura do deputado federal Amaro Neto (Republicanos), campeão de votos para a Assembleia Legislativa em 2014 e para a Câmara dos Deputados em 2018.

OUTROS MUNICÍPIOS

Em todo o Espírito Santo, de acordo com Marcus Vicente, o PP pretende lançar candidato próprio a prefeito em 33 dos 78 municípios, além de 25 candidatos a vice-prefeito. Assim, quer estar em chapa majoritária em 58 cidades. Também planeja lançar chapa de vereadores em 66 municípios. O partido tem capilaridade.

Veja Também

Auxílio em Vitória é boa iniciativa para todos. Inclusive, para candidatos

O SUCESSOR DE VICENTE JÁ FOI UNGIDO

Com procuração dada por Vicente, o presidente do PP em Vitória, Marcos Delmaestro, conhecido no meio político como Marquinhos, já é quem fala em nome do partido para além das divisas da Capital. Vicente já o ungiu como sucessor e está preparando o pupilo para assumir em breve a presidência regional do partido.

COMO NA FEDERAÇÃO DE FUTEBOL

O ex-deputado segue a mesma estratégia que adotou para passar o bastão na presidência da Federação de Futebol do Espírito Santo: após presidir a entidade por muitos anos, foi dando cada vez mais protagonismo ao seu escolhido para sucedê-lo, Gustavo Vieira, até que Vieira assumiu oficialmente o cargo.

QUEM É O PP???

Atualmente um dos mais fortes representantes do Centrão no Congresso e recém-integrado ao governo Bolsonaro, o PP é um partido de direita. Curiosamente, apoiou os governos Lula Dilma, do PT, e comprometeu-se bastante no esquema do petrolão (Paulo Roberto Costa era da “cota” do partido na Petrobras).

Veja Também

PSDB pode ir de Pazolini para Sérgio Sá na eleição a prefeito de Vitória

DESCENDENTE DA ARENA

Na genealogia dos partidos brasileiros, o PP descende em linha reta da Arena, sigla que representava o governo durante a ditadura militar e dava sustentação ao regime. Com o fim do bipartidarismo implantado pela ditadura, o Partido Democrático Social (PDS) foi o sucessor direto da Arena. Em 1993, mudou de nome para PPR, que virou PPB em 1995, depois Partido Progressista (PP) em 2003 e, desde 2017, apenas Progressistas.

O DESARRANJO COM LUCIANO

Até hoje não superado, o desentendimento de Marcus Vicente com Luciano Rezende deita raízes na coligação formada em torno de Casagrande na eleição estadual de 2018. Como reportamos aqui na época, tem a ver com a escolha da vice na chapa majoritária. Uma das pernas da coligação com candidatos a deputado federal reunia o PP, o Cidadania e outros partidos. Vicente, que tentava a reeleição nessa chapa, considerava essencial a presença de Lenise Loureiro (Cidadania), candidata de Luciano, na mesma.

VICENTE PÔS O PÉ NA PORTA

Lenise acabou sendo mesmo candidata a deputada federal (com votação modesta). Mas por um triz não se tornou candidata a vice-governadora ao lado de Casagrande, indicada pelo partido do prefeito de Vitória. Na última hora, Vicente colocou o pé na porta e não aceitou esse arranjo entre Luciano e Casagrande.
CLIQUE AQUI PARA LER AS ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES DO COLUNISTA

Veja Também

Por que Coser não pode ser subestimado na eleição a prefeito de Vitória?

Oposição a Gilson Daniel pode unir forças na eleição em Viana

Nilton Baiano reprova fala de irmão, que disse "morra quem morrer"

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Luciano Rezende marcus vicente Prefeitura de Vitória Renato Casagrande Luiz Paulo Vellozo Lucas Eleições 2020
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados