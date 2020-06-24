PSDB pode ir de Pazolini para Sérgio Sá na eleição a prefeito de Vitória

Sérgio Sá, Neuzinha de Oliveira e Lorenzo Pazolini Crédito: Facebook de Sérgio Sá/Facebook de Neuzinha de Oliveira/Assembleia Legislativa

Neuzinha de Oliveira à prefeitura. Mas, se vier a optar por uma composição com outro candidato a prefeito, o partido hoje está mais próximo de fechar apoio ao vice-prefeito Sérgio Sá (PSB) do que ao deputado estadual Em Vitória, o PSDB hoje mantém a pré-candidatura da vereadoraà prefeitura. Mas, se vier a optar por uma composição com outro candidato a prefeito, o partido hoje está mais próximo de fechar apoio ao vice-prefeito(PSB) do que ao deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos). Quem o afirma é a própria Neuzinha, que, além de única vereadora do partido, é a presidente municipal do PSDB.

“Mantenho o meu nome como candidata a prefeita do PSDB, como única mulher disputando a Prefeitura de Vitória. A Executiva Nacional solicita que tenhamos candidatos na majoritária nas capitais”, afirma Neuzinha, que também é a 1ª tesoureira nacional do PSDB Mulher.

Questionada se, até a convenção municipal do PSDB, ela pode se retirar do páreo e apoiar um candidato de outra sigla, a vereadora esclarece que sua candidatura não será a qualquer custo. “Podemos [retirar o nome e apoiar outro]. Não é a qualquer preço. Mantenho a minha candidatura a prefeita da cidade e lá na frente, com as pesquisas, é o povo que vai direcionar.”

O presidente regional do PSDB é o deputado estadual Vandinho Leite , parceiro político de Pazolini na Assembleia Legislativa, em um bloco de oposição ao governo Casagrande (PSB), atualmente formado por seis parlamentares. Vandinho já declarou que, se o PSDB não tiver candidato próprio em Vitória, tem inclinação a apoiar Pazolini em 1º ou 2º turno, até por essa proximidade pessoal entre os dois.

Neuzinha, por sua vez, não confirma essa tendência maior de aliança com o Republicanos. “Ele [Pazolini] realmente nos chamou para uma conversa sobre participação numa composição. A gente conversou, mas achei muito vaga a conversa até agora. Não tem essa de mais proximidade com o Republicanos, não.”

Na verdade, para surpresa até do colunista, a presidente municipal do PSDB afirma que, hoje, está mais próxima do PSB de Sérgio Sá e de Casagrande, com quem o diálogo, segundo ela, está fluindo melhor.

“MAIS TENDENCIOSA AO PSB”

“Hoje estou muito mais tendenciosa ao PSB, no sentido do diálogo. A conversa até agora está crescendo mais com eles. O candidato do Republicanos é muito bom, mas a conversa ficou a dois. Preciso conversar com o partido. Com o PSB, já tive essa conversa no nível partidário, com dirigentes municipais e estaduais. Está crescendo mais. Vamos ter outra reunião. O governador sabe desse diálogo.”

Neuzinha de Oliveira entre Sérgio Sá e Renato Casagrande, na inauguração da nova Leitão da Silva, no começo de dezembro de 2019 Crédito: Facebook de Sérgio de Sá

O próprio Sérgio Sá confirma à coluna que tem mantido conversas com dois agentes políticos do PSDB: Neuzinha e o ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (aliado de Casagrande). “São dois agentes políticos importantes, com quem temos uma sintonia muito grande”, diz o vice-prefeito. Já com Vandinho Leite, Sá diz que não tem conversado.

Só podemos concluir que, por ação de Luiz Paulo e de Neuzinha, uma possível parceria do PSDB com o Republicanos de Pazolini, até então bem azeitada, pode ser redirecionada para o PSB e se converter em apoio à candidatura de Sérgio Sá.

Neuzinha acredita que o vice-prefeito se manterá mesmo vivo na disputa. “Eu não vejo por que não. É um quadro técnico importante. E conhece bem a cidade.”

Quanto a Vandinho Leite, a vereadora afirma que o presidente regional deixou a condução das alianças por conta dela em Vitória.

“Vandinho está tranquilo. Não tem a imposição de a gente estar com partido algum. Pelo contrário. Ele está tentando tocar na Serra. Eu torço por ele na Serra, pois sou a primeira suplente dele na Assembleia. Mas, em Vitória, quem está conduzindo sou eu. Nós estamos livres”, assevera a vereadora.

Vandinho é pré-candidato a prefeito da Serra.

“NÃO TEM MOEDA DE TROCA”

De todo modo, do alto de seus cinco mandatos na Câmara de Vitória, Neuzinha reafirma que não está blefando e que a prioridade segue sendo sua candidatura a prefeita, até porque Vitória nunca teve uma mulher no cargo.

“A direção nacional do PSDB não aceita usar a Capital como moeda de troca em lugar algum. Vamos tomar a decisão de acordo com o desejo da sociedade. O PSDB vai obedecer a isso. Se a sociedade disser que deseja eleger uma mulher, tenho disposição de encarar, sim, de ir pra rua, na batalha do tostão contra o milhão, e encarar. Se a sociedade direcionar que o melhor candidato é o do PSB, a gente também está aí para compor. Vamos obedecer ao que a sociedade quer, pelas pesquisas.”