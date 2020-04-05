Luiz Paulo volta ao ninho tucano a fim de podar as asas de Vandinho

Luiz Paulo volta ao PSDB querendo podar asas de Vandinho, Amaro e Pazolini Crédito: Amarildo

Com longa história no PSDB, do qual se apartou circunstancialmente em 2018, o ex-prefeito de Vitória não parece disposto a ficar vendo, passivamente, o seu antigo partido trabalhar para eleger um candidato a prefeito que faça oposição ao governo Casagrande e que não esteja no campo político do governador, do qual hoje ele é parte.

Tampouco parece resignado a ver o “seu” PSDB, nascido em 1988 como partido social-democrata (de centro-esquerda), tomar um caminho tão distante de sua identidade original em Vitória, ajudando a eleger um candidato que pouco tem a ver com o ideário daquele partido idealizado por FHC e Mario Covas, entre outros.

Magno Malta (PL). Pazolini, aliás, tem quadros ligados a Magno indicados por ele em cargos na Assembleia. Diferentemente de Luiz Paulo, Pazolini, Vandinho Leite Amaro Neto – hoje aglutinados na eleição em Vitória – são políticos de direita. Vandinho e Pazolini, declaradamente de direita. Na Assembleia Legislativa, no que concerne à pauta comportamental, ambos por vezes adotam posições numa linha meio Bolsonaro, flertando um pouco com o discurso do ex-senador(PL). Pazolini, aliás, tem quadros ligados a Magno indicados por ele em cargos na Assembleia.

Ou seja: Luiz Paulo de volta ao ninho tucano, e voltando a fazer política partidária no interior do partido, representa, potencialmente, uma disputa com Vandinho não só do ponto de vista da definição de candidaturas e estratégias eleitorais. Representa, para além de tudo isso, uma disputa de teses de fundo ideológico.

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A leitura, então, é a seguinte: Luiz Paulo não saiu do Cidadania mal com Luciano, ou por ter brigado com Luciano. Nada disso. Mesmo fora do Cidadania, se pensarmos a “geopolítica capixaba” atual, o ex-prefeito continua no mesmo time de Luciano, assim como também continua no time do governo Casagrande – do qual por sinal fazia parte até a semana passada, como presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, o órgão de pesquisas científicas do Executivo estadual.

Os dois times são os mesmos, aliás, integrados que são os partidos de Casagrande e de Luciano na aliança PSB/Cidadania, hoje assentada no poder no Espírito Santo.

Em sua volta literalmente “por cima” ao PSDB – já que teve o passaporte de reingresso carimbado pela direção nacional do partido, a despeito da decisão da Executiva de Vitória que havia barrado o seu retorno –, Luiz Paulo deve buscar operar internamente, nos próximos quatro meses, para “redirecionar” aquela rota já traçada por Vandinho para o PSDB: apoiar Pazolini já no 1ºturno, ou lançar no 1º a vereadora Neuzinha de Oliveira para apoiar no 2º o delegado de polícia licenciado.

Na prática, isso significa que Luiz Paulo pode ou trabalhar realmente, dentro do PSDB, a sua própria pré-candidatura; ou buscar levar o PSDB a apoiar, na Capital, o deputado estadual Fabrício Gandini, presidente estadual do Cidadania e candidato, desde sempre, de Luciano Rezende; ou buscar “puxar” o PSDB para a coligação do deputado estadual Sergio Majeski (se este acabar sendo candidato a prefeito pelo PSB).

Em qualquer uma dessas hipóteses, Luiz Paulo deve se empenhar, acima de tudo, para impedir ou pelo menos dificultar a aderência automática do PSDB à candidatura de Pazolini pelo Republicanos na Capital. Em outras palavras, melar os planos de Vandinho Leite, hoje à frente do PSDB no Espírito Santo, e ajudar a esvaziar essa coligação que envolve adversários do governo Casagrande e da aliança PSB/Cidadania.

Por que “acima de tudo” bloquear uma candidatura de Pazolini? Porque, para o governo Casagrande (polo PSB/Cidadania), eventual candidatura de Amaro Neto em Vitória pelo mesmo Republicanos até seria palatável. Assim também eventual vitória do deputado federal na Capital. Tanto que o governador chegou a discutir eleições pessoalmente com Amaro – reuniram-se no Palácio Anchieta em pelo menos três oportunidades, entre dezembro e março.

Já eventual candidatura de Pazolini na Capital pode incomodar, e muito, o Palácio Anchieta: assim como faz rotineiramente na Assembleia, o deputado, durante a campanha, com certeza baterá no governo estadual. Se ele vier a ganhar, então, o governo Casagrande terá, a princípio, o dissabor de lidar com um prefeito nem um pouco aliado do Palácio, na cidade politicamente mais importante do Estado.

De volta ao ninho, então, Luiz Paulo – com suas características verve e capacidade de formulação – tem potencial para, no mínimo, tentar fazer uma disputa interna de teses e sacudir as coisas em um partido que parecia estável sob a liderança de Vandinho no rumo traçado pelo deputado.