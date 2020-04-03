Pazolini será candidato a prefeito de Vitória com apoio de Amaro

O ingresso de Pazolini nesse páreo é o prenúncio de um duelo eleitoral cujo palco será Vitória, mas cujo pano de fundo será a hegemonia do grupo de Casagrande na política capixaba atual, a qual, dependendo do resultado desse pleito, pode ser mantida intacta ou sofrer um arranhão nos próximos dois anos, logo na maior vitrine política entre os 78 municípios.