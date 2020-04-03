Secretário de Luciano troca PSB por PSL para ser vice de Gandini

Nathan Medeiros (à esq.) assina ficha e se filia ao PSL, ao lado do deputado Alexandre Quintino Crédito: Assessoria de Nathan Medeiros

Do ponto de vista ideológico, é uma mudança surpreendente: vereador licenciado para exercer o cargo de secretário, Nathan troca o Partido Socialista Brasileiro (sigla de centro-esquerda) pelo Partido Social Liberal (ainda uma sigla de direita, apesar da saída do presidente Jair Bolsonaro , de dois dos seus filhos e de outros bolsonaristas).

Sérgio Sá, ou, em última instância, o deputado estadual Para poder viabilizar esse plano, Nathan precisava sair do PSB, porque o partido de Casagrande trabalha com a perspectiva de lançar candidato próprio à prefeitura. Pode ser o atual vice-prefeito,, ou, em última instância, o deputado estadual Sergio Majeski , caso ele mude de ideia e decida permanecer no partido.

Diga-se de passagem, os dirigentes estaduais e municipais do PSB estão plenamente de acordo com essa movimentação de Nathan. Em vez de óbices, só puseram bênçãos. A troca é interessante para o partido do governador. Por quê?

Com a migração de Nathan para o PSL, o PSB pode lançar um candidato próprio e, ao mesmo tempo, influir na chapa de Gandini, pois Nathan continua ligado aos dirigentes do PSB. De certo modo, mesmo no PSL, se Nathan for mesmo o vice de Gandini, também será um vice “do PSB”, indicado pelo partido de Casagrande.

Davi Esmael. Mas, após ter sido De quebra, com a saída de Nathan, o PSB "alivia" a sua chapa de vereadores, já que ele tem mandato na Câmara até o fim do ano, e vereadores com mandato (naturais favoritos à reeleição) tendem a assustar potenciais pré-candidatos à Câmara, dificultando a montagem da chapa devido ao fim das coligações na eleição proporcional. Além de Nathan, o PSB tinha outro vereador na atual legislatura:. Mas, após ter sido “convidado a se retirar” pelo presidente municipal , Juarez Vieira, Davi trocou o PSB pelo PSD

Em todo caso, a pergunta que não quer calar é outra: ok, Nathan queria sair do PSB, o PSB também queria sua saída, mas… por que logo o PSL, entre tantas opções possíveis? A resposta é simples:

A NOVA CARA E O NOVO RUMO DO PSL NO ESPÍRITO SANTO

Noutras palavras, o Palácio Anchieta passa a controlar também o PSL na Capital. E um partido que até outro dia era um incômodo para o governo Casagrande agora se torna parte do mesmo projeto político.

Resumo da ópera: a ida de Nathan Medeiros do PSB para o PSL, para ser vice na chapa de Gandini, significa chances muito fortes de o PSL passar a fazer parte da coligação liderada pelo Cidadania. É a primeira consequência impactante da mudança na presidência estadual do PSL e uma prova irrefutável dos novos rumos que Quintino dará ao partido de direita no Estado.

Questionado pela coluna, o próprio Nathan indica isso. Ele não hesita em afirma que optou pelo PSL, basicamente, por causa da pessoa de Quintino na presidência:

“Gosto da forma de atuação do Quintino. Não tenho identidade política nem de direita nem esquerda. Sou a favor da população. Então, independentemente de partido, tenho uma boa relação com o Quintino. Isso contou muito na minha decisão. Inclusive, digo que ele, Gandini e e eu já avaliamos juntos essa possibilidade de eu ser vice, pelo PSL, na chapa do Gandini. Existe uma possibilidade muito grande de isso acontecer.”

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

Por ser secretário municipal, Nathan só pretende se desligar do cargo e retornar à Câmara de Vitória no início de junho, conforme permite resolução do TSE para secretários que queiram se candidatar a prefeito ou a vice-prefeito na eleição de outubro.

EM TEMPO... DE TV

Em tempo, o PSL leva um ativo muito importante para a coligação de Gandini: um excelente tempo de TV, visto que o partido possui uma das maiores bancadas na Câmara Federal. Já o Cidadania tem uma bancada muito pequena (menos de dez deputados federais) e, consequentemente, leva muito pouco tempo na divisão entre os partidos.

ARRANJO PARA COMPENSAR O PDT (VIDIGAL)