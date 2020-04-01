O governador Renato Casagrande exonerou, nesta terça-feira (31), o ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas do cargo de diretor presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Assume a função Pablo Lira, que era diretor de integração e projetos especiais do órgão.
A exoneração de Luiz Paulo e nomeação de Pablo Lira foram publicadas, nesta quarta-feira (1º), no Diário Oficial do Estado. De acordo com a publicação, o próprio ex-prefeito de Vitória pediu para deixar o cargo. Condenado, ele recorre ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para se candidatar na Capital nas eleições deste ano.
Casagrande exonera Luiz Paulo Vellozo Lucas da presidência do IJSN
Vinculado à Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP), o Instituto Jones dos Santos Neves é responsável por produzir conhecimento e subsidiar políticas públicas através da elaboração e implementação de estudos, pesquisas, planos, projetos e organização de bases de dados estatísticos e georreferenciados, nas esferas estadual, regional e municipal, para o desenvolvimento socioeconômico do Espírito Santo.
Luiz Paulo estava na presidência do instituto desde janeiro de 2019, quando se iniciou o atual mandato do governador Renato Casagrande. Formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e com pós-graduação em desenvolvimento econômico e em economia industrial, Luiz Paulo foi prefeito de Vitória de 1997 a 2005.
Em 2006, ele foi eleito deputado federal. Em 2017, foi secretário nacional de Desenvolvimento Urbano do Ministério das Cidades.