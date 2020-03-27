Posição de Bolsonaro contra isolamento é ato político, diz Casagrande

Governador Renato Casagrande fez críticas à postura do presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

Para o socialista, o presidente tem tratado os assuntos importantes do Brasil como uma luta política, e não sabe buscar um consenso, uma relação harmoniosa debatida e construída com mais pessoas.

"Nós poderíamos estar todos com uma mesma posição, porque não tem ninguém que não sem interesse em reativar a economia. Mas também queremos proteger as vidas. O presidente sempre coloca esse dilema no confronto. Ele agora está falando somente para aquele grupo de pessoas que são apoiadores incondicionais dele. Mas a sociedade hoje está com medo, preocupada se o que está acontecendo lá fora possa acontecer aqui. Lideranças do mundo todo, que pensavam como ele, voltaram atrás. O próprio presidente Trump, em quem ele se espelha, está vendo a realidade, e agora está tomando medidas de isolamento".

Casagrande frisou que o trabalho durante a pandemia terá um alto custo, mas deve ser feito de forma responsável.

"O isolamento vertical poderá ser usado por nós aqui na hora em que a gente acalmar essa situação e controlar o contágio. Aí você pode ir separando e atuando com os grupos de risco. Mas, nesse momento, o isolamento horizontal é fundamental para controlar o vírus. Quanto mais gente circular, mais contágio."

USO ELEITORAL

O governador também afirmou que se reuniu nesta sexta-feira (27) com os prefeitos do Estado, por videoconferência, e pontuou a necessidade de que não seja dado um cunho eleitoral às medidas da pandemia.

"Pedi para tomarmos decisões uniformes. Teve prefeito que fechou por 60 dias, e agora tem prefeito que quer liberar. Tem um decreto estadual que suplanta os municipais. Estou vendo pré-candidatos a prefeito ou vereador organizar carreata (pela reabertura do comércio). Mas é preciso tirar a disputa eleitoral nesse momento e cuidar da política que salva as pessoas", argumenta.

Nesta sexta, o prefeito de Muqui, Renato Prúcoli, autorizou a abertura provisória do comércio no município do Sul do Estado, de segunda (30) a quinta (02), alegando ter feito uma negociação com os pequenos comerciantes.