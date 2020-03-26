Coronavírus: as diferenças entre isolamento horizontal e vertical

As medidas de isolamento durante a pandemia do novo coronavírus têm dividido a opinião de cientistas Crédito: Pixabay

Desde que o novo coronavírus atingiu o mundo, mostrando seu alto poder de disseminação  uma pessoa pode contaminar até outras três, segundo especialistas  organizações de saúde, médicos e governantes têm debatido sobre práticas de isolamento para conter o avanço da pandemia.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e grande parte da classe médica defende a prática do isolamento horizontal, que visa reduzir ao máximo a circulação de pessoas.

Alguns grupos de cientistas, porém, têm defendido o método de isolamento vertical, em que apenas pessoas que fazem parte do grupo de risco da doença devem ser isoladas. Esta medida ganhou dois simpatizantes na última semana, o presidente Jair Bolsonaro e Donald Trump, nos Estados Unidos.

Mas quais as diferenças entre estes dois tipos de isolamento e o impacto na sociedade durante uma pandemia?

ISOLAMENTO HORIZONTAL

Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologistas no Espírito Santo, Alexandre Rodrigues, o isolamento horizontal restringe a circulação do maior número de pessoas, fechando comércios e escolas, por exemplo. O objetivo é manter a população dentro de casa para reduzir o contato e transmissão do vírus.

Comércio na avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, foi fechado após decreto estadual Crédito: Vitor Jubini

A medida, porém, é criticada pelo seu impacto econômico, já que com o isolamento de pessoas, elas não podem sair para trabalhar e grande parte das atividades são paralisadas.

"Em termos de economia, o isolamento horizontal tem um impacto maior. Mas do ponto de vista de saúde pública, é o que tem trazido mais resultado para os países na contenção dos casos de coronavírus, já que a maioria deles não consegue ter rapidez para diagnosticar e isolar pessoas que estão com o vírus" Alexandre Rodrigues - Presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia no Espírito Santo

ISOLAMENTO VERTICAL

Já o isolamento vertical, que chegou a ser adotado inicialmente no Reino Unido, defende a separação apenas de pessoas que têm mais risco de evoluírem para casos graves ou óbitos. É o caso de idosos ou pessoas com doenças pré-existentes, além daqueles que já foram infectados pelo vírus.

"É um isolamento pontual, que tira de circulação apenas aqueles mais expostos aos efeitos da doença ou que já a contraíram" Alexandre Rodrigues - Presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia no Espírito Santo

Este método de isolamento, segundo Rodrigues, tem um impacto econômico menor, já que mantém atividades funcionando. Contudo, pode ter um efeito desastroso nos hospitais. No Reino Unido, ao perceber um aumento do número de pessoas infectadas e possível colapso do sistema de saúde, o governo optou pelo fechamento de escolas e suspensão de outras atividades.

Na Coréia do Sul foram adotadas medidas de diagnóstico rápido e monitoramento de pessoas infectadas para conter a disseminação do vírus Crédito: AHN YOUNG-JOON / AP

Apesar de ser praticado em situações e países específicos, como a Coréia do Sul, Rodrigues defende o isolamento vertical apenas onde é possível ter agilidade no diagnóstico da doença para isolar e monitorar pacientes infectados. Segundo ele, estes fatores são essenciais para controlar a disseminação do vírus.

A Coreia do Sul é um dos grandes exemplos bem sucedidos do isolamento vertical. Lá, eles conseguiram testar de forma muito rápida e eficiente quem era positivo para o vírus. Com isso, eles isolaram aqueles núcleos específicos e fizeram o monitoramento dele. Como essas pessoas eram monitoradas e isoladas, a disseminação do vírus foi controlada, lembra.

CONTEXTO BRASILEIRO

A medida adotada na Coréia do Sul, contudo, não seria bem sucedida no Brasil, segundo Rodrigues. Para ele, em países como o nosso, onde não se obtém um diagnóstico rápido e há uma grande diversidade populacional, adotar o isolamento horizontal é a forma mais eficaz para interromper a cadeia de transmissão do vírus.

"A gente tem uma realidade social muito diferente no Brasil, além de uma questão populacional também. Nós temos comunidades onde o acesso a higiene básica e a saúde é difícil e seria impossível monitorar as pessoas que vivem nestes lugares da mesma forma que em outros. Temos idosos vivendo com membros da família que não são do grupo de risco em casas onde é impossível isolá-los. Para reduzir a transmissão do vírus, é preciso tirar todos de circulação. Isso não pode ser feito de forma segregada" Alexandre Rodrigues - Presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia no Espírito Santo

De acordo com o infectologista, nem todas as pandemias levam a um isolamento total da população. As medidas são tomadas de acordo com a velocidade da propagação da doença e o risco para a população.

Em um momento de pandemia como a do coronavírus, onde não há informações suficientes dos efeitos da doença, ele pontua que é preciso ter cuidado ao flexibilizar medidas de isolamento.