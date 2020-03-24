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Coronavírus

'Estamos em um momento de preparação para guerra', diz Casagrande

Governador disse que as medidas restritivas tem objetivo de preparar capixabas para uma guerra que é o aumento de casos do coronavírus no Espírito Santo

Publicado em 23 de Março de 2020 às 22:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 22:18
Governador Renato Casagrande
Casagrande apelou novamente para que as pessoas fiquem em casa Crédito: Helio de Queiroz Filho/Secom
As medidas que vem sendo tomadas pelo governo do Espírito Santo para combater a propagação do novo coronavírus no Estado são comparadas por Renato Casagrande a uma "preparação para guerra".  Segundo o governador, o momento pede um número maior de restrições e decisões mais duras.
"Não estamos vivendo dias normais, as pessoas têm que se comportar de forma diferente. Estamos em um momento de preparação para guerra. É preciso conscientizar as pessoas a ficar em casa, porque o comportamento delas impede ou facilita a transmissão do vírus. Os grupos de risco têm que ser isolamento completo"
Renato Casagrande - Governador
Na tarde desta segunda-feira (23), durante coletiva de imprensa, Casagrande anunciou novas ações do governo para achatar a curva de infecção do vírus no território capixaba. O Estado possui 33 casos confirmados da doença Covid-19, de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde (Sesa). 

AEROPORTO E RODOVIÁRIAS

Entre as ações anunciadas para reforçar o combate ao coronavírus está a fiscalização de pessoas que passam pelo aeroporto e rodoviárias do Estado. Os municípios serão responsáveis por orientar a população a só realizar viagens em casos de extrema necessidade ou saúde.
"Fiz uma orientação aos prefeitos para que a vigilância sanitária aborde quem está chegando e saindo dos municípios, que vá para as rodoviárias e oriente as pessoas a não ficar indo de um município para outro. Na rodoviária e aeroporto de Vitória, estamos preparando, em parceria com a prefeitura, uma barreira sanitária para fazer uma abordagem por amostragem às pessoas e verificar se estão com algum sintoma do vírus. Devemos iniciar este trabalho nos próximos dias", detalhou. 
Data: 13/03/2020 - ES - Vitória - Passageiros usam máscaras de proteção contra coronavírus no aeroporto de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Governo vai fazer barreira sanitária no aeroporto para orientar pessoas que chegam no ES Crédito: Ricardo Medeiros

COLHEITA DE CAFÉ

Com a proximidade do período de colheita do café no Estado, e consequente contratação de mão-de-obra, medidas para evitar a disseminação do vírus também serão tomadas. O governo já orientou os municípios a realizarem barreiras sanitárias. A medida visa evitar que pessoas de fora do Estado tragam o vírus para o Espírito Santo. 
"Fiz um pedido aos prefeitos para que façam um trabalho de vigilância, uma barreira sanitária para que a gente entreviste as pessoas que vem de fora, verificar se alguém tem sintoma, e se tiver, tem que ficar no isolamento por 14 dias para que a gente não importe a doença e nenhuma contaminação para o Estado"
Renato Casagrande - Governador

PUNIÇÕES

O governador também reforçou o pedido para que os comércios não essenciais fiquem fechados. Ele garantiu que a ação da polícia será usada para quem insistir em descumprir o decreto e que o comerciante pode também perder o alvará.
"As medidas punitivas são cassar o funcionamento da empresa e multa. O município pode cassar alvará, adotar diversas medidas, mas nós estamos pedindo a polícia para que de fato exija o cumprimento das medidas que estamos tomando, porque as pessoas precisam compreender. Quem não compreende pelo bem...a maioria compreende pelo bem, mas infelizmente ainda tem algumas que não acreditam no perigo que é o coronavírus", finalizou.

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