Auge da pandemia no ES deve ser no final de abril, diz Casagrande

Máscaras são utilizadas no combate contra o coronavírus Crédito: Tai's Captures/ Unsplash

Com 33 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo, o governador Renato Casagrande aponta que, apesar do crescimento diário de registros neste momento, o auge da pandemia é previsto para o final do mês de abril. A estimativa foi feita durante entrevista coletiva na noite desta segunda-feira (23) e se baseia em dados do Ministério e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

"O estudo aponta agora para o final do mês de abril, a partir do dia 20. Deveremos registrar uma contaminação maior e ficar por alguns dias um número mais alto de pessoas infectadas, até porque vamos fazendo mais testes a cada dia", pontua.

Isso significa mais notificações e confirmações de casos nesse período. Apesar da intensificação, o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, assegura que a curva de crescimento da doença no Espírito Santo ainda se mantém como previsto há 10 dias, quando havia apenas duas pessoas com diagnóstico para Covid-19.

A previsão, a contar daquela data (13 de março), é que o Estado tenha cerca de 4 mil casos confirmados num prazo de 60 a 90 dias, se a doença avançar em território capixaba da mesma maneira que na cidade Wuhan, o epicentro da infecção na China. Desse total, em torno de 15 a 20% podem buscar atendimento hospitalar, mas não deve passar de 5% (40) os que vão ficar em condição crítica e precisar de leitos de UTI e respiradores.

Os 4 mil casos estimados levam em consideração que, para cada pessoa doente, outras 2,7 pessoas são infectadas. Com as medidas restritivas adotadas pelo governo, que incluem a recomendação de isolamento social, a transmissão poderá ser reduzida a uma proporção de 1 caso para 0,5, reduzindo o ritmo de crescimento do coronavírus no Estado.