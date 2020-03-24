Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Auge da pandemia no ES deve ser no final de abril, diz Casagrande
Coronavírus

Auge da pandemia no ES deve ser no final de abril, diz Casagrande

A declaração do governador se baseia nas estimativas do Ministério e da Secretaria de Estado da Saúde

Publicado em 23 de Março de 2020 às 21:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 21:44
Máscaras são utilizadas no combate contra o coronavírus
Máscaras são utilizadas no combate contra o coronavírus Crédito: Tai's Captures/ Unsplash
Com 33 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo, o governador Renato Casagrande aponta que, apesar do crescimento diário de registros neste momento, o auge da pandemia é previsto para o final do mês de abril. A estimativa foi feita durante entrevista coletiva na noite desta segunda-feira (23) e se baseia em dados do Ministério e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). 
"O estudo aponta agora para o final do mês de abril, a partir do dia 20. Deveremos registrar uma contaminação maior e ficar por alguns dias um número mais alto de pessoas infectadas, até porque vamos fazendo mais testes a cada dia", pontua.
Isso significa mais notificações e confirmações de casos nesse período. Apesar da intensificação, o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, assegura que a curva de crescimento da doença no Espírito Santo ainda se mantém como previsto há 10 dias, quando havia apenas duas pessoas com diagnóstico para Covid-19. 
A previsão, a contar daquela data (13 de março), é que o Estado tenha cerca de 4 mil casos confirmados num prazo de 60 a 90 dias, se a doença avançar em território capixaba da mesma maneira que na cidade Wuhan, o epicentro da infecção na China. Desse total, em torno de 15 a 20% podem buscar atendimento hospitalar, mas não deve passar de 5% (40) os que vão ficar em condição crítica e precisar de leitos de UTI e respiradores. 
Os 4 mil casos estimados levam em consideração que, para cada pessoa doente, outras 2,7 pessoas são infectadas. Com as medidas restritivas adotadas pelo governo, que incluem a recomendação de isolamento social, a transmissão poderá ser reduzida a uma proporção de 1 caso para 0,5, reduzindo o ritmo de crescimento do coronavírus no Estado.

Veja Também

Prefeitura confirma primeiro caso de coronavírus em Santa Teresa

Casagrande diz que Bolsonaro é contraditório na condução da crise

Crianças e idosos estão proibidos de entrar em supermercados de Cachoeiro

O coronavírus no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados