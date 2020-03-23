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Leonel Ximenes

Casagrande diz que Bolsonaro é “contraditório” na condução da crise

Governador avaliou que o presidente parece que está sendo convencido pela realidade, mas às vezes se contradiz e subestima a situação

Publicado em 23 de Março de 2020 às 20:31

Públicado em 

23 mar 2020 às 20:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O governador Renato Casagrande e intérprete de libras durante entrevista coletiva remota
O governador Renato Casagrande e intérprete de libras durante entrevista coletiva remota Crédito: Reprodução/Facebook
Em entrevista hoje (23) à noite por vídeo com um grupo de jornalistas, o governador Casagrande afirmou que Bolsonaro parece que começou a ser convencido da gravidade da crise provocada pela pandemia do coronavírus no Brasil. Ao responder a uma pergunta desta coluna sobre como ele avaliava a condução da crise pelo presidente, o governador avaliou que Bolsonaro começou a adotar algumas ações, mas que ainda é contraditório.
“O presidente está sendo convencido por ele mesmo ou sendo convencido pela realidade e por isso nos últimos dias passou a tomar algumas medidas de redução do impacto dessa crise. Mas ele dá declarações muito contraditórias. Ao mesmo tempo que ele tem um ministro [Mandetta, da Saúde] que diz que o Brasil entrará em colapso, que nós temos que nos preparar para o pior, ele dá declarações de que essa crise não tem tamanho e que não é preciso ter preocupação com ela.”
Casagrande destacou que a sociedade não está aprovando a atuação de Bolsonaro: “A condução do presidente da República está sendo avaliada de forma negativa pela sociedade brasileira, não é pelos governadores. Algumas pesquisas apontam isso porque ele está menosprezando uma situação que tem sido muito grave em outros países”.

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Sobre a acusação do presidente de que alguns governadores são “exterminadores de emprego”, por adotarem medidas duras durante a crise, o governador se defendeu: “Numa realidade dessa que envolve vidas, é melhor pecar pelo excesso do que menosprezar e depois sofrer muito. Quanto mais a gente tomar medidas agora, menor será o impacto. Os governadores estão tomando várias medidas nos Estados, e isso sim poderá reduzir o impacto da crise. Mas nem eu sei se com essas medidas a gente reduzirá o tamanho da crise como a gente quer”, admite.
"Este é o debate que se faz e deve ser feito com responsabilidade. O presidente da República não pode só fazer o enfrentamento com os governadores porque isso não constrói"
Governador Casagrande - Sobre as medidas restritivas adotadas nos Estados por causa do coronavírus
O governador capixaba destacou ainda que a imobilização social implementada nos Estados tem respaldo nos alertas científicos: “Há uma necessidade de medidas, não sou eu quem digo, quem diz são todos os cientistas do mundo, são os cientistas do Brasil, são os pesquisadores, cientistas e gestores da saúde pública do Estado do Espírito Santo. Esta contenção social, esta imobilização social é um caminho para a gente reduzir a curva de crescimento da contaminação e o sistema de saúde dar conta [da demanda]. Porque, se não for assim, muitas pessoas vão morrer sem assistência”, alertou.
Por fim, Casagrande elogiou a retomada do contato do presidente com os governadores. “Hoje ele teve uma videoconferência com os governadores do Norte e do Nordeste, na quinta-feira vai ter uma videoconferência conosco. Minha torcida, meu desejo, é que todos estejamos todos juntos trabalhando para reduzir o impacto. O presidente da República precisa liderar esse processo no Brasil.”
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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