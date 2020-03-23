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Covid-19

Coronavírus: Ministério da Saúde confirma 29 casos no ES

O total de casos confirmados de novo coronavírus em todo o Brasil subiu para 1.891 nesta segunda-feira

Publicado em 23 de Março de 2020 às 17:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 17:36
Coronavírus Crédito: Arte Idec
O total de casos confirmados de novo coronavírus  subiu para 1.891 nesta segunda-feira (23), segundo balanço do Ministério da Saúde. O Espírito Santo já contabiliza 29 casos confirmados, segundo a instituição. 
"Atualmente, todos os estados do país registram casos da doença, mas nem todas as regiões apresentam o mesmo nível de transmissão. A região norte, por exemplo, tem 3,1% do total de casos do Brasil. Na outra ponta, a região Sudeste representa o maior percentual, na ordem de 60%", afirmou o Ministério da Saúde, em nota.
Ainda segundo o Ministério da Saúde, o número de mortes aumentou para 34 no país. 
Balanço do Ministério da Saúde sobre casos de coronavírus nesta segunda (23/03)
Balanço do Ministério da Saúde sobre casos de coronavírus nesta segunda (23/03) Crédito: Ministério da Saúde | Reprodução

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