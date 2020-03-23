Coronavírus: Ministério da Saúde confirma 29 casos no ES

O total de casos confirmados de novo coronavírus subiu para 1.891 nesta segunda-feira (23), segundo balanço do Ministério da Saúde. O Espírito Santo já contabiliza 29 casos confirmados, segundo a instituição.

"Atualmente, todos os estados do país registram casos da doença, mas nem todas as regiões apresentam o mesmo nível de transmissão. A região norte, por exemplo, tem 3,1% do total de casos do Brasil. Na outra ponta, a região Sudeste representa o maior percentual, na ordem de 60%", afirmou o Ministério da Saúde, em nota.