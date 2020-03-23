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Coronavírus: líderes religiosos do ES pedem que fiel não vá à igreja

Seguindo as recomendações de evitar aglomeração de pessoas, pastores, padres, babalorixás e outras lideranças religiosas pedem que os fiéis evitem se expor por conta da pandemia da Covid-19

Publicado em 23 de Março de 2020 às 14:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 14:40
A recomendação é que as igrejas não realizem celebrações enquanto a pandemia de coronavírus persistir Crédito: Diocese de Colatina/ Divulgação
A pandemia do novo coronavírus mudou a rotina das pessoas nas últimas semanas e hábitos simples como ir à igreja tornou-se prática arriscada, visto a velocidade com que a Covid-19 tem se espalhado pelo Brasil e também no Espírito Santo. Até o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, 696 casos são suspeitos e 26 já foram diagnosticados no Espírito Santo.

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Além dos cuidados básicos como lavar bem as mãos com água e sabão, e também a assepsia com álcool 70%, uma medida eficaz para impedir que o coronavírus avance ainda mais é evitar aglomeração de pessoas. Seguindo essa recomendação, líderes de diversas religiões estão orientando os fiéis a permanecerem em casa, local mais seguro para travar o contágio em massa.
A medida se faz necessária, mas isso não significa que o fiel ficará sem realizar as orações e preces. Por isso mesmo, muitas igrejas estão realizando celebrações virtuais para levar uma mensagem de fé.

EM VÍDEO

Além disso, a reportagem de A Gazeta pediu que cinco líderes religiosos enviassem mensagens para reforçar esse pedido em prol da saúde de todos, além de uma mensagem para aqueles que sentem falta da presença física nas igrejas e centros religiosos.
Participaram do vídeo o padre Gudialace Oliveira, da Paróquia Nossa Senhora das Graças, de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha; pastor Evaldo Carlos dos Santos, da Primeira Igreja Batista da Praia da Costa, também de Vila Velha, pastor Josias Junior, gerente de comunicação da Igreja Cristã Maranata; pastor Donozor do Prado, da Igreja Evangélica Pentecostal Assembleia de Deus, de Santa Cecília, em Cariacica; babalorisa Washington de Osoosi, do Candomblé.

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