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Efeito coronavírus

Governo do ES proíbe celebrações com mais de 50 pessoas nas igrejas

Organizações religiosas já têm suspendido eventos com aglomerações por conta própria. Reuniões com mais de 100 pessoas já estavam proibidas; restrição ficou maior

Publicado em 20 de Março de 2020 às 21:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 21:53
Igreja Matriz em Linhares: missas não estão sendo realizadas na Igreja Católica Crédito: Diocese de Colatina/ Divulgação
Igrejas e templos religiosos vão sofrer uma restrição maior para suas reuniões a partir dos próximos dias, de acordo com o governador Renato Casagrande. Desde a última terça-feira (17), eles estavam com a limitação de realizar encontros com no máximo 100 pessoas, assim como eventos e agendas em espaços culturais fechados.
Após reunião com líderes religiosos, nesta sexta-feira (20), ficou definido que encontros religiosos poderão ter, no máximo, 50 pessoas, durante o período de restrições pelo combate à pandemia de coronavírus.
"Fizemos mais restrições.  Como já tinha a orientação de ter concentração de até 100 pessoas, boa parte deles já não estava mais realizando cultos. Agora passou a ser de no máximo 50 pessoas, e com a orientação de não realizar mais cultos e missas. A Igreja Católica, por exemplo, já tomou a decisão de liberar todos os fiéis de qualquer participação em missas", afirmou Casagrande.

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Os templos que realizarem as celebrações para um número menor de fiéis precisam ter capacidade para até três vezes esse número.
Ao longo desta semana, várias igrejas já adotaram medidas para incentivar a população a respeitar o isolamento domiciliar preventivo e evitar as aglomerações. Veja abaixo:

MISSAS

O arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos, decidiu que os fiéis da arquidiocese estão dispensados de comparecer às missas aos domingos e dias santos. O religioso também suspendeu as celebrações de Crisma e as atividades pastorais e catequéticas. Entenda aqui.

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MARANATA

A Igreja Cristã Maranata decidiu suspender, por tempo indeterminado, todos os cultos e atividades presenciais. Entenda aqui. 

DIOCESE DE COLATINA

As igrejas ficarão abertas para visitação e orações pessoais, no entanto, as atividades celebrativas, como missas e batizados, foram suspensas até o dia 27 de março. Entenda aqui.

FESTA DA PENHA

A Festa da Penha será realizada no formato virtual interativo. As romarias serão transferidas e a nova data será definida após o fim das restrições impostas para reunião de pessoas. Entenda aqui. 

IGREJA BATISTA

A Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC) estará fechada nos próximos 30 dias, a partir desta sexta, por causa da pandemia do coronavírus. Entenda aqui.

VIGÍLIA ONLINE

Para evitar as aglomerações, que favorecem o contágio do coronavírus, os templos religiosos têm optado por fazer transmissões online dos cultos, em vez de manter as celebrações com centenas de pessoas reunidas no mesmo local. Entenda aqui. 

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