Governo do ES proíbe celebrações com mais de 50 pessoas nas igrejas

"Fizemos mais restrições. Como já tinha a orientação de ter concentração de até 100 pessoas, boa parte deles já não estava mais realizando cultos. Agora passou a ser de no máximo 50 pessoas, e com a orientação de não realizar mais cultos e missas. A Igreja Católica, por exemplo, já tomou a decisão de liberar todos os fiéis de qualquer participação em missas", afirmou Casagrande.