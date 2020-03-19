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Covid-19

Diocese de Colatina suspende missas e batizados por conta de coronavírus

As igrejas ficarão abertas para visitação e orações pessoais, no entanto, as atividades celebrativas foram suspensas até o dia 27 de março

Publicado em 19 de Março de 2020 às 13:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 13:45
Igreja Matriz em Linhares Crédito: Diocese de Colatina/ Divulgação
A Diocese de Colatina divulgou na manhã desta quinta-feira (19) novas medidas de prevenção para conter o avanço dos casos de coronavírus. Segundo o bispo Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, o território de abrangência da Diocese de Colatina pode facilitar a disseminação dessa doença, já que muitas das cidades são cortadas pela rodovia BR 101. No documento abaixo, clique em baixar para ver o comunicado na íntegra.

Arquivos & Anexos

Comunicado Diocese de Colatina

Tamanho do arquivo: 57kb
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De acordo com o comunicado e diante do cenário de incertezas, novas medidas serão adotadas de forma a prevenir a disseminação do vírus. As igrejas ficarão abertas para visitação e orações pessoais, no entanto, as atividades celebrativas, como missas e batizados, foram suspensas até o dia 27 de março.
No caso dos matrimônios, a orientação é que os párocos conversem com os noivos sobre a viabilidade da realização, respeitando as determinações das autoridades de saúde. Também estão suspensas a distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística, assim como as visitas desses ministros extraordinários aos doentes e idosos. A Diocese suspendeu ainda novenas e festas de padroeiros, jantares, quermesses e outras comemorações.

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MISSA SEM O POVO

O comunicado divulgado pela Diocese de Colatina diz ainda que os fiéis ficam dispensados da obrigação cristã católica de participar das missas dominicais e de preceito e recomenda ainda o uso da missa celebrada sem o povo, conforme o Missal Romano. Uma sugestão é que as missas sejam transmitidas pela internet. 
Rezemos por toda a humanidade, especialmente pelas vítimas dessa pandemia, autoridades, profissionais de saúde e todos os que continuam atuando para manter a ordem e o funcionamento dos serviços indispensáveis para a vida em sociedade. Tenhamos a certeza de que juntos superaremos essa crise coletiva, comentou o bispo.

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