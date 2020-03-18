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Covid-19

Coronavírus no ES: Colatina notifica três casos suspeitos

Informação foi confirmada pela secretária de Saúde na noite desta quarta-feira (18)

Publicado em 18 de Março de 2020 às 19:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 19:36
 Prefeitura de Colatina Crédito: Larissa Avilez
A Prefeitura de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, informou que monitora três casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) no município. A secretária de Saúde, Kamila Sales Roldi, confirmou a informação e afirmou que os pacientes estão em isolamento. 
Segundo a secretária, dois pacientes estão em casa, e outro segue em isolamento hospitalar com evolução favorável no quadro de saúde. 
Coronavírus no ES - Colatina notifica três casos suspeitos
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Ainda de acordo com Kamila Roldi,  os pacientes  fizeram exames no município. Os materiais coletados serão encaminhados para análise no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) em Vitória.

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