A Prefeitura de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, informou que monitora três casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) no município. A secretária de Saúde, Kamila Sales Roldi, confirmou a informação e afirmou que os pacientes estão em isolamento.
Segundo a secretária, dois pacientes estão em casa, e outro segue em isolamento hospitalar com evolução favorável no quadro de saúde.
Coronavírus no ES - Colatina notifica três casos suspeitos
Ainda de acordo com Kamila Roldi, os pacientes fizeram exames no município. Os materiais coletados serão encaminhados para análise no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) em Vitória.