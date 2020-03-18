Coronavírus no ES: Colatina notifica três casos suspeitos

Prefeitura de Colatina Crédito: Larissa Avilez

A Prefeitura de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, informou que monitora três casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) no município. A secretária de Saúde, Kamila Sales Roldi, confirmou a informação e afirmou que os pacientes estão em isolamento.

Segundo a secretária, dois pacientes estão em casa, e outro segue em isolamento hospitalar com evolução favorável no quadro de saúde.

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