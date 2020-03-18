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Covid-19

Nova Venécia notifica quatro casos suspeitos de coronavírus

A Secretaria de Saúde destacou que, além de sintomas compatíveis com a doença, os pacientes apresentam históricos de viagens recentes pelo Brasil

Publicado em 18 de Março de 2020 às 16:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 16:30
Prefeitura de Nova Venécia Crédito: Divulgação | Prefeitura de Nova Venécia
A prefeitura de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, informou que monitora quatro casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) no município. A Secretaria de Saúde destacou, por meio de nota, que além de sintomas compatíveis com a doença, todos os pacientes enquadrados como suspeitos apresentam históricos de viagens recentes para outros lugares do Brasil.
Segundo a prefeitura, os pacientes foram atendidos em unidades básicas de saúde, no setor de vigilância e um por telefone. Todos estão em isolamento domiciliar.
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A prefeitura informou que os pacientes passarão por exames no município nesta quarta-feira (18). Em seguida, os materiais coletados serão encaminhados para análise no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) em Vitória.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde , uma equipe segue acompanhando os casos conforme todos os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS) até que os resultados dos exames sejam confirmados.

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A Secretaria Municipal de Saúde finalizou a nota orientando quem apresentar sintomas como febre, dificuldade para respirar, tosse ou coriza, associados a aspectos epidemiológicos como histórico de viagem, procure a unidade de saúde mais próxima. O município recomenda que as pessoas evitem lugares com aglomerações, viagens, e, mantenham hábitos de higiene como lavar constantemente as mãos.

AULAS CANCELADAS

Seguindo a mesma linha de planejamento do Governo do Estado, a Prefeitura de Nova Venécia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, cancelou as aulas na rede municipal de ensino desde terça-feira (17).  A partir da segunda-feira  (23), as férias de julho terão um adiantamento. 

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