Nova Venécia notifica quatro casos suspeitos de coronavírus

Prefeitura de Nova Venécia Crédito: Divulgação | Prefeitura de Nova Venécia

A prefeitura de Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo, informou que monitora quatro casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) no município. A Secretaria de Saúde destacou, por meio de nota, que além de sintomas compatíveis com a doença, todos os pacientes enquadrados como suspeitos apresentam históricos de viagens recentes para outros lugares do Brasil.

Segundo a prefeitura, os pacientes foram atendidos em unidades básicas de saúde, no setor de vigilância e um por telefone. Todos estão em isolamento domiciliar.

A prefeitura informou que os pacientes passarão por exames no município nesta quarta-feira (18). Em seguida, os materiais coletados serão encaminhados para análise no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) em Vitória.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde , uma equipe segue acompanhando os casos conforme todos os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS) até que os resultados dos exames sejam confirmados.

A Secretaria Municipal de Saúde finalizou a nota orientando quem apresentar sintomas como febre, dificuldade para respirar, tosse ou coriza, associados a aspectos epidemiológicos como histórico de viagem, procure a unidade de saúde mais próxima. O município recomenda que as pessoas evitem lugares com aglomerações, viagens, e, mantenham hábitos de higiene como lavar constantemente as mãos.

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