Forças policiais orientam população nas ruas sobre coronavírus em Linhares

Agentes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar estão realizando ações de prevenção contra o coronavírus em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Com o objetivo de diminuir ao máximo a circulação de pessoas na cidade, novas medidas de prevenção para conter os casos de coronavírus foram adotadas. Após uma reunião realizada nesta quarta-feira (18), agentes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar reforçaram as ações nas ruas de Linhares , Região Norte do Espírito Santo

Na manhã desta quinta-feira (19), agentes das forças policiais foram designados para ações próximos de supermercados e farmácias, por exemplo, além dos residenciais Jocafe, no bairro Santa Cruz, e Rio Doce, no bairro Aviso.

Além disso, para reforçar a mobilização das forças policiais, a Prefeitura de Linhares colocou um carro de som com orientações e medidas educativas para impedir o avanço do coronavírus no município.

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Estamos mobilizando todos os segmentos da sociedade para, juntos, reforçamos as medidas e ações no combate ao avanço do coronavírus em Linhares. O mais importante é que todos estão mobilizados e acatando as recomendações das nossas equipes de governo e de saúde. O isolamento social hoje é a forma mais eficaz de criarmos uma barreira contra o vírus, explica o prefeito de Linhares, Guerino Zanon.

O objetivo é que as forças policiais orientem a população e evitem aglomerações de pessoas próximos de supermercados e farmácias Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Segundo o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Jones da Silva Mattos, o objetivo é evitar aglomerações e reforçar os cuidados de prevenção que estão sendo adotados neste momento. O objetivo é orientar e organizar a população para a adoção das medidas restritivas durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. Além disso, as forças policiais buscarão evitar confusões e aglomerações, principalmente no Centro da cidade, reforça.

Agentes da Polícia Militar também participam da ação. De acordo com o Comandante da PM, tenente-coronel Geovânio Ribeiro, essa operação será uma das mais importantes dos últimos tempos para a PM.