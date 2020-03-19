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Forças policiais orientam população nas ruas sobre coronavírus em Linhares

Agentes da Guarda Civil Municipal e da PM vão realizar ações perto de supermercados e farmácias, alertando moradores sobre cuidados necessários para combater a disseminação do vírus

Publicado em 19 de Março de 2020 às 11:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 11:32
Agentes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar estão realizando ações de prevenção contra o coronavírus em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Com o objetivo de diminuir ao máximo a circulação de pessoas na cidade, novas medidas de prevenção para conter os casos de coronavírus foram adotadas. Após uma reunião realizada nesta quarta-feira (18), agentes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar reforçaram as ações nas ruas de Linhares, Região Norte do Espírito Santo.
Na manhã desta quinta-feira (19), agentes das forças policiais foram designados para ações próximos de supermercados e farmácias, por exemplo, além dos residenciais Jocafe, no bairro Santa Cruz, e Rio Doce, no bairro Aviso.
Além disso, para reforçar a mobilização das forças policiais, a Prefeitura de Linhares colocou um carro de som com orientações e medidas educativas para impedir o avanço do coronavírus no município.

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Estamos mobilizando todos os segmentos da sociedade para, juntos, reforçamos as medidas e ações no combate ao avanço do coronavírus em Linhares. O mais importante é que todos estão mobilizados e acatando as recomendações das nossas equipes de governo e de saúde. O isolamento social hoje é a forma mais eficaz de criarmos uma barreira contra o vírus, explica o prefeito de Linhares, Guerino Zanon.
O objetivo é que as forças policiais orientem a população e evitem aglomerações de pessoas próximos de supermercados e farmácias Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Segundo o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Jones da Silva Mattos, o objetivo é evitar aglomerações e reforçar os cuidados de prevenção que estão sendo adotados neste momento. O objetivo é orientar e organizar a população para a adoção das medidas restritivas durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. Além disso, as forças policiais buscarão evitar confusões e aglomerações, principalmente no Centro da cidade, reforça.
Agentes da Polícia Militar também participam da ação. De acordo com o Comandante da PM, tenente-coronel Geovânio Ribeiro, essa operação será uma das mais importantes dos últimos tempos para a PM.

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Entendemos que nossa participação será fundamental para o sucesso das medidas restritivas previstas nos decretos municipais. A Polícia Militar estará nas ruas a partir de hoje de forma ainda mais presente. No dia de hoje, a prioridade será orientar e organizar a adoção das medidas, afirma Geovânio.

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