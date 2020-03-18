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Medidas de prevenção

Delegacia de Linhares muda rotina de atendimento por causa do coronavírus

Os policiais foram orientados a evitar aglomerações no prédio e higienizar as mãos com água e sabão

Publicado em 18 de Março de 2020 às 11:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 11:26
Na Delegacia de Linhares uma aviso na entrada do prédio alerta sobre as restrições adotadas para evitar a contaminação pelo coronavírus Crédito: Internauta
Delegacia de Linhares muda rotina de atendimento por causa do coronavírus
As medidas de prevenção para conter os casos de coronavírus alterou também a rotina na Delegacia Regional de Linhares, Região Norte do Espírito Santo. Um aviso colado na frente do prédio alertava sobre as restrições adotadas para diminuir os riscos de contaminação. A orientação é que seja atendida uma pessoa por vez dentro da delegacia.
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, chefe da delegacia, os atendimentos estão sendo realizados normalmente, em horário integral. No entanto, algumas restrições foram adotadas. 
Evitar contato físico, cuidados com higiene redobrado das celas e locais de acesso ao público, higienização das mãos com água e sabão, limitação de aglomeração no saguão da Delegacia, orientação de condução de presos de uma forma a evitar contaminação, triagem de casos urgentes, informamos que muitas ocorrências, a maioria delas, podem ser feitas via internet no delegacia online, destaca Lucindo.

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Ocorrências de perda de documentos, furto e roubo, exceto de veículos, poderão ser feitas no site da Polícia Civil. Além de agilizar os registros, a população ainda evita locais com grande aglomeração de pessoas, conforme sugerido pelas autoridades de saúde.

LINHARES TEM UM CASO CONFIRMADO

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), um caso de contaminação por coronavírus foi confirmado em Linhares. O paciente é um professor e cunhado de um homem que veio da Inglaterra cujo teste também confirmou a infecção pelo vírus. O professor teve contato com alunos nos dias anteriores ao diagnóstico. O caso foi o primeiro de transmissão local do coronavírus no Espírito Santo.

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