Na Delegacia de Linhares uma aviso na entrada do prédio alerta sobre as restrições adotadas para evitar a contaminação pelo coronavírus Crédito: Internauta

Your browser does not support the audio element. Delegacia de Linhares muda rotina de atendimento por causa do coronavírus

As medidas de prevenção para conter os casos de coronavírus alterou também a rotina na Delegacia Regional de Linhares , Região Norte do Espírito Santo . Um aviso colado na frente do prédio alertava sobre as restrições adotadas para diminuir os riscos de contaminação. A orientação é que seja atendida uma pessoa por vez dentro da delegacia.

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, chefe da delegacia, os atendimentos estão sendo realizados normalmente, em horário integral. No entanto, algumas restrições foram adotadas.

Evitar contato físico, cuidados com higiene redobrado das celas e locais de acesso ao público, higienização das mãos com água e sabão, limitação de aglomeração no saguão da Delegacia, orientação de condução de presos de uma forma a evitar contaminação, triagem de casos urgentes, informamos que muitas ocorrências, a maioria delas, podem ser feitas via internet no delegacia online, destaca Lucindo.

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Ocorrências de perda de documentos, furto e roubo, exceto de veículos, poderão ser feitas no site da Polícia Civil. Além de agilizar os registros, a população ainda evita locais com grande aglomeração de pessoas, conforme sugerido pelas autoridades de saúde.

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