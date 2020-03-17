Coronavírus: Academias ficarão fechadas em Linhares Crédito: Freepik

Para tentar conter o avanço do coronavírus em Linhares , Norte do Espírito Santo, as academias da cidade ficarão fechadas durante uma semana. A decisão foi tomada, nesta terça-feira (17), após um encontro entre os proprietários dos estabelecimentos e representantes do município. A Prefeitura informou que também estão suspensas as atividades das academias populares e estádios de futebol.

Segundo a prefeitura, a medida foi tomada já que na maioria das academias os ambientes são fechados e utilizados por muitas pessoas, e mesmo intensificando a higienização, há o risco iminente da disseminação do vírus.

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De acordo com prefeitura, as medidas valem a partir desta quarta-feira (18) para que os proprietários e os professores possam ter tempo para fazer a comunicação aos alunos, com retorno das atividades está previsto para o próximo dia 24.

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LINHARES É FECHADA

De acordo com a Prefeitura, AaBiblioteca Pública Municipal Antônio Azevedo Lima, localizada na Praça 22 de Agosto, em Linhares, também ficará fechada a partir desta quarta-feira (18) por tempo indeterminado. Essa foi mais uma medida para evitar a disseminação da coronavírus na cidade.

"Para quem estiver com algum exemplar em casa preserve-os na sua residência até reabrirmos a biblioteca para devolução do material, disse o secretário Municipal de Cultura, Turismo e Esporte e Lazer, Ivan Salvador Filho.

Segundo a prefeitura, a biblioteca possui um acervo de 30 mil exemplares, com uma média de 1.500 atendimentos por mês.

UM CASO CONFIRMADO