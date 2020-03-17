Igreja Matriz em Linhares Crédito: Diocese de Colatina/ Divulgação

O bispo de Colatina , Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, anunciou nesta segunda-feira (16), uma série de medidas para controlar o avanço do coronavírus nas cidades que fazem parte da diocese. Entre elas, está o cancelamento da realização de missas em todas as igrejas de Linhares . O município do Norte do Espírito Santo já confirmou dois casos da doença

Segundo o comunicado divulgado pelo bispo, a suspensão começa a valer nesta terça-feira (17), se estendendo até o próximo domingo (22). A diocese informou que podem ser mantidas as missas transmitidas pelos meios de comunicação, desde que não haja a participação de fiéis.

De acordo com a diocese, a orientação é adotada em comunhão com a Prefeitura Municipal de Linhares e outras religiões. Na tarde desta segunda-feira (16), o prefeito Guerino Zanon se reuniu com diversos pastores evangélicos. Durante o encontro também foram acertadas medidas para evitar a propagação do coronavírus nas igrejas evangélicas.

Segundo a prefeitura, os pastores concordaram sobre orientar os fiéis para que as orações passem a ser individuais e as atividades em grupo e com grandes aglomerações fiquem restritas por tempo indeterminado, como forma de evitar a disseminação do coronavírus.

A prefeitura informou que participaram do encontro, pastores da 1ª Igreja Batista, da Assembléia de Deus, da Igreja Batista, da Igreja Memorial e da 1ª Igreja Presbiteriana.

Your browser does not support the audio element. Coronavírus no ES - missas e cultos são suspensos em Linhares -

DIOCESE TOMA MEDIDAS EM OUTRAS CIDADES

A Diocese de Colatina informou ainda que nas outras cidades, as missas serão mantidas no momento, mas estão suspensos todos os encontros de pastorais, incluindo a catequese, de movimentos e serviços em todas as suas paróquias. Nesse caso, a suspensão é válida a partir desta terça-feira (17) e segue até o próximo dia 31 de março.