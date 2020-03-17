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Covid-19

Coronavírus no ES: missas e cultos são suspensos em Linhares

As medidas visam conter o avanço da doença e começam a valer nesta terça-feira. Estão permitidas apenas missas transmitidas pelos meios de comunicação, desde que não haja a participação de fiéis

Publicado em 16 de Março de 2020 às 21:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 21:36
Igreja Matriz em Linhares Crédito: Diocese de Colatina/ Divulgação
O bispo de Colatina, Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, anunciou nesta segunda-feira (16), uma série de medidas para controlar o avanço do coronavírus nas cidades que fazem parte da diocese. Entre elas, está o cancelamento da realização de missas em todas as igrejas de Linhares. O município do Norte do Espírito Santo já confirmou dois casos da doença.
Segundo o comunicado divulgado pelo bispo, a suspensão começa a valer nesta terça-feira (17), se estendendo até o próximo domingo (22). A diocese informou que podem ser mantidas as missas transmitidas pelos meios de comunicação, desde que não haja a participação de fiéis.

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De acordo com a diocese, a orientação é adotada em comunhão com a Prefeitura Municipal de Linhares e outras religiões. Na tarde desta segunda-feira (16), o prefeito Guerino Zanon se reuniu com diversos pastores evangélicos. Durante o encontro também foram acertadas medidas para evitar a propagação do coronavírus nas igrejas evangélicas. 
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Segundo a prefeitura, os pastores concordaram sobre orientar os fiéis para que as orações passem a ser individuais e as atividades em grupo e com grandes aglomerações fiquem restritas por tempo indeterminado, como forma de evitar a disseminação do coronavírus.
A prefeitura informou que participaram do encontro, pastores da   1ª Igreja Batista, da Assembléia de Deus,  da Igreja Batista, da Igreja Memorial e da 1ª Igreja Presbiteriana. 
Coronavírus no ES - missas e cultos são suspensos em Linhares -

DIOCESE TOMA MEDIDAS EM OUTRAS CIDADES 

A Diocese de Colatina informou ainda que nas outras cidades, as missas serão mantidas no momento, mas estão suspensos todos os encontros de pastorais, incluindo a catequese, de movimentos e serviços em todas as suas paróquias. Nesse caso, a suspensão é válida a partir desta terça-feira (17) e segue até o próximo dia 31 de março.

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Apesar de manter as missas nesses municípios, o bispo encaminhou diversas orientações para as paróquias, pedindo que as pessoas mantenham a boa higiene das mãos e evitem aglomerações, permanecendo, na medida do possível, em suas casas.

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