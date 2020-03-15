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Coronavírus

Vaticano: missas da Semana Santa não terão presença de fieis

A Itália registra mais de 21 mil casos confirmados da covid-19, com mais de 1.400 mortes. É o país europeu mais afetado pela doença. O Vaticano registrou um caso

Publicado em 15 de Março de 2020 às 10:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2020 às 10:56
Vaticano Crédito: Pixabay
O Vaticano anunciou que com a "emergência sanitária internacional" causada pelo novo coronavírus, as celebrações da Semana Santa serão realizadas sem a presença física de fiéis. Até o domingo de Páscoa, as audiências do Papa Francisco e o Angelus serão transmitidos ao vivo pelo serviço de notícias do Vaticano.
Serão afetadas as missas do Domingo de Ramos (5 de abril), quinta-feira Santa (9 de abril), Sexta-feira Santa (10 de abril), Sábado Santo (11 de abril) e do domingo de Páscoa (12 de abril), além da bênção Urbi et Orbi, que acontece também em 12 de abril. A missa de 19 de abril, domingo da Divina Misericórdia, também não contará com a presença de fiéis.
No sábado (14), a Santa Sé havia anunciado que o Papa decidiu que a Santa Missa na Santa Marta, celebrada às 7 horas da manhã, também seria transmitida ao vivo hoje e durante a semana.
De acordo com os dados mais atualizados, a Itália registra 21.157 casos confirmados da covid-19, com 1.441 mortes. É o país europeu mais afetado pela doença. O Vaticano registrou um caso.

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