Fachada da sede do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Coronavírus - TJES restringe acesso de pessoas a sessões e audiências

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, assinou na última sexta-feira (13) o ato normativo que estabelece uma série de medidas temporárias a serem adotadas nas unidades do Poder Judiciário Estadual, para prevenção do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19). Todas as medidas passam a valer imediatamente.

Entre as medidas que já estão sendo adotadas, as sessões na Corte e as audiências nos fóruns serão restritas às partes, advogados, promotores e defensores cuja participação seja imprescindível. A circulação de pessoas no Tribunal de Justiça e nos fóruns será restrita às partes que forem participar de sessões ou audiências, bem como a advogados, promotores e defensores.

Magistrados, servidores, colaboradores, terceirizados e estagiários que retornarem de viagens internacionais deverão permanecer na sua residência por 14 dias, contados da data do seu retorno ao país, período no qual terão suas frequências abonadas. A viagem e a data de retorno para o país precisarão ser comprovadas imediatamente após o final desse prazo.

Quem estiver trabalhando e apresentar durante o expediente algum dos sintomas característicos da Covid-19 (febre, tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) deverá imediatamente encerrar suas atividades e procurar um serviço de saúde. Quando voltar ao trabalho terá que apresentar o atestado médico.