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Produto em falta

Coronavírus: farmácias de Vitória limitam compra de álcool em gel

Existe até lista de espera de clientes em algumas lojas devido a grande procura pelo produto antisséptico. Líquido ou gel, álcool deve ter concentração 70% de etanol

Publicado em 14 de Março de 2020 às 18:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 18:49
Álcool Etilico Hidratado que está sendo usado como proteção contra o Coronavírus Crédito: Ricardo Medeiros
Coronavírus - Farmácias de Vitória limitam compra de álcool em gel
Para possibilitar o acesso de álcool em gel a mais clientes, farmácias de Vitória já restringem a quantidade de frascos vendidos por pessoa. Em uma delas, há lista de espera para aqueles que buscam o produto para higienizar as mãos como forma de prevenção ao coronavírus (Covid-19).

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doença foi classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Até a noite de sexta-feira (13), de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), há dois casos confirmados no estado, ambos em Vila Velha. Além disso, 39 casos estavam sob investigação e 48 já foram descartados.
Em uma das filiais da Drogasil, em Vitória, funcionários informaram que o lote do produto que chegou neste sábado (14) foi vendido imediatamente. Nesta unidade, cada cliente pode comprar até cinco frascos.
Por causa da procura, o estabelecimento criou uma lista de espera. Quando chega uma nova carga, o grupo de cliente é alertado. De acordo com os atendentes, a previsão é que a drogaria receba a mercadoria na próxima segunda-feira (16).
O preço médio de cada 100 ml do produto custa R$ 3,50 Crédito: Ricardo Medeiros
Na Farmácia Alpha, na Capital, falta álcool em gel há cerca de uma semana. O balconista Leonardo Inácio disse que alguns clientes estão trocando o gel pelo álcool etílico hidratado 70%. Das 48 embalagens entregues neste sábado (14), 41 foram vendidas.

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Só hoje, 50 pessoas vieram aqui procurando o álcool gel. A empresa é de Vitória, mas informou que não tem previsão de quando vai nos entregar o produto. Como não temos o gel, eu ofereço outra opção, que é o álcool antisséptico e custa R$ 3,50 a cada 100 ml, informou Leonardo.
Na Drogarias Santa Lúcia, a operadora de loja Adriana dos Santos destacou que a rede registra a falta da mercadoria há uma semana. Ela informou que, embora a procura esteja elevada, o preço do produto não sofreu alteração. Um frasco de 500 ml custa R$ 12.
Hoje nós recebemos uma caixa de álcool em gel e vendemos em uma hora. Quando chega na loja, os clientes que já estão procurando e até mesmo quem buscava outra coisa, acaba levando. Daí, acaba muito rápido, explicou Adriana.

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RÓTULO DO PRODUTO

O 70% do rótulo significa que existem 70 partes de álcool para 100 do produto final. Ou seja, em cada 100 ml de formulação em gel, 70 ml são puro álcool.
Produtos ainda mais concentrados eliminam os germes, porém são caros, agressivos à pele, altamente inflamáveis e com evaporação mais rápida. 
O ideal é o 70%, líquido ou spray, e no caso do gel, é sempre importante verificar também essa concentração.

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