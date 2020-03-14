Em casos graves, coronavírus deixa pontas dos dedos, orelhas e nariz roxos

O infectologista David Uip se tornou referência no país para falar sobre o novo coronavírus. Ele esclarece que nem todos os casos precisam ser encaminhados para os hospitais, apenas as situações mais graves. As indicações valem para quem está com febre que vai e volta em um período de 48 horas. Ele ainda afirma que o desconforto respiratório, com aumento no número de respirações em um curto período, também é um quadro que requer mais cuidados.