Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Coronavírus: os sintomas e como se prevenir da doença que assusta o mundo
Saúde

Coronavírus: os sintomas e como se prevenir da doença que assusta o mundo

A epidemia, que teve início em Wuhan, na China, possivelmente a partir de algum mercado com presença de aves, apresenta sintomas típicos de uma infecção respiratória

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 20:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 20:55
Hábitos simples como o de lavar as mãos ou de se manter afastado de pessoas tossindo são essenciais para prevenir o acesso ao vírus Crédito: Pixabay
Após divulgação do que seria o primeiro caso suspeito de coronavírus no Brasil, investigado pela Secretaria de Estado da Saúde Minas Gerais  notificação já descartada pelo Ministério da Saúde, a reportagem de A Gazeta entrevistou o infectologista Lauro Ferreira da Silva Pinto, que descreveu a doença e antecipou cuidados que podem ser tomados de imediato. Segundo o especialista, hábitos simples como o de lavar as mãos ou de se manter afastado de pessoas tossindo são essenciais para prevenir o acesso ao vírus.
De acordo com o médico, o coronavírus é uma infecção viral, que já se fez presente em outros momentos e que, desta vez, não parece ter atingido todo o potencial de gravidade. Já houve outros casos de coronavírus mais graves na Ásia. Mas é preocupante mesmo assim. O que acontece é que, no mundo global como o nosso, uma doença sempre preocupa por passar de um lugar para o outro, até porque existe a ponte aérea da China para cá. Toda infecção que está iniciando demanda um alerta. Um conselho que sempre damos é o de lavar as mãos, isso serve a todas as epidemias respiratórias, é uma forma de proteção, iniciou.
Deve-se ter cuidado com pessoas que estiverem tossindo, como em qualquer caso viral. Em princípio qualquer epidemia viral pode se propagar, então temos que acompanhar. E não é um diagnóstico simples, não é de rotina. Mas se começarem a surgir muitas suspeitas, acredito que o Ministério da Saúde deva colocar estrutura de diagnóstico à disposição. Este é um coronavírus novo (nCoV), talvez seja uma mutação de episódios anteriores.

SINTOMAS

A epidemia, que teve início em Wuhan, na China, possivelmente a partir de algum mercado com presença de aves, apresenta sintomas típicos de uma infecção respiratória. Em princípio é possível falar em febre, tosse e falta de ar, sendo como um quadro de infecção respiratória mais grave. A pneumonia pode ser viral ou bacteriana, mas decorrente do coronavírus é viral, podendo abrir caminho para uma posterior infecção por bactéria. No momento, precisamos acompanhar o que a OMS vem divulgando, explicou.
Já houve outros surtos que não chegaram para nós aqui no Brasil. Volta e meia tomamos um susto vindo da Ásia, sendo que as infecções virais vêm de lá com alguma frequência, devido ao maior contato com aves e aos grandes aglomerados de gente. Reforço a importância de lavar as mãos e de ter cuidado com pessoas que estejam tossindo, protegendo-se com o dorso da mão. Pessoas com sintomas parecidos devem se afastar do trabalho e/ou escola.
Questionada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) informou que ainda não recebeu orientações do Ministério da Saúde acerca das providências a serem tomadas para prevenir a doença.
Acionado pela reportagem, o Ministério da Saúde informou que está monitorando a situação e, assim que houver definição da situação de emergência pela OMS, tomará as medidas cabíveis e informará sobre as novidades, assim que forem definidas. Confira nota na íntegra:
O Ministério da Saúde informa que, até o momento, não há detecção de nenhum caso suspeito no Brasil de Pneumonia Indeterminada relacionado ao evento na China.
O caso noticiado pela SES/MG não se enquadra na definição de caso suspeito da Organização Mundial da Saúde (OMS), tendo em vista que o paciente esteve em Xangai, onde não há, até o momento, transmissão ativa do vírus. De acordo com a definição atual da OMS, só há transmissão ativa do vírus na província de Whuan.
A pasta tem realizado monitoramento diário da situação junto à OMS, que acompanha o assunto desde as primeiras notificações de casos, em 31 de dezembro de 2019.
O Governo Federal brasileiro adotou diversas ações para o monitoramento e o aprimoramento da capacidade de atuação do país diante do episódio ocorrido na China. Entre essas ações, estão a adoção das medidas recomendadas pela OMS; a notificação da área de Portos, Aeroportos e Fronteiras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); a notificação da área de Vigilância Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); e a notificação às Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios, demais Secretarias do Ministério da Saúde e demais órgãos federais com base em dados oficiais, evitando medidas restritivas e desproporcionais em relação aos riscos para a saúde e trânsito de pessoas, bens e mercadorias.
Embora a causa da doença e do mecanismo de transmissão sejam desconhecidos, no Brasil, o Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral de infecções respiratórias agudas. Entre as orientações estão: evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas; realizar lavagem frequente das mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente; evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.
Mais informações: acessar o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, publicado no dia 15 de janeiro, no portal do Ministério da Saúde.

TEM VACINA?

O coronavírus é uma infecção viral respiratória, que já se fez presente em outros momentos e que, desta vez, não parece ter atingido todo o potencial de gravidade
O coronavírus apresenta sintomas típicos de uma infecção respiratória, tais como febre, tosse e falta de ar, sendo como um quadro de infecção respiratória mais grave. Da infecção pode decorrer pneumonia.
As principais recomendações são: evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas; realizar lavagem frequente das mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente;  evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas e criações.
Não existe vacina para o vírus, que pode ser transmitido de pessoa para pessoa.  Uma equipe de cientistas da China e dos Estados americanos do Texas e de Nova York trabalham juntos para criar uma vacina contra o coronavírus, na Faculdade de Medicina Baylor, em Houston, segundo a CNN.  O governo da Rússia também garantiu que o Ministério da Saúde do país já está estudando uma vacina contra o coronavírus e entrou em contato com pesquisadores chineses para obter material biológico para começar a inoculação.

Veja Também

Ministério da Saúde descarta suspeita de coronavírus em BH

Sem casos suspeitos de coronavírus, Brasil aguarda definição da OMS

Estados Unidos confirmam registro de 1º caso de coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados