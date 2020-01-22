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Doença respiratória

Estados Unidos confirmam registro de 1º caso de coronavírus

Paciente esteve na Ásia. China e outros países da Ásia registram centenas de casos; transmissão entre humanos causa pneumonia

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 22:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 22:20
Amostra laboratorial do coronavírus, que pode causar desde resfriados comuns até SARS e MERS Crédito: Center for Desease Control and Prevention
As autoridades de saúde americanas confirmaram nesta terça-feira, 21, o primeiro caso de coronavírus nos Estados Unidos. Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), do governo dos Estados Unidos, o paciente, cujo nome não foi revelado, é um viajante vindo da China, que foi diagnosticado em Seattle. Nesta sexta, o governo chinês confirmou a 6ª morte pela doença, que também teve casos registrados no Japão, na Tailândia. e na Coreia do Sul.
O surto se espalhou da cidade chinesa de Wuhan para outros locais, como Beijing e Xangai. Pouco se sabe sobre o novo vírus e também sobre sua origem. As autoridades de saúde chinesas, porém, já constataram que a doença se transmite entre humanos, o que aumenta a preocupação de uma epidemia mundial.

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O agravamento da epidemia fez a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciar nesta segunda-feira, 20, a criação de um comitê de emergência para tratar do vírus. O grupo vai se reunir nesta quarta, 22, em Genebra, para decidir se classifica o surto como "uma emergência de saúde pública de alcance internacional" e quais recomendações devem ser feitas a nível global.
Desde a semana passada, três aeroportos americanos haviam passado a monitorar viajantes vindos da China. Neste mês, o Ministério da Saúde também publicou um comunicado este mês às vigilâncias sanitárias de portos e aeroportos brasileiros para que reforcem os cuidados e orientações aos viajantes. (Com agências internacionais)

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