China e outros países se mobilizam para conter surto de coronavírus

Mais de 290 pessoas já teriam sido contaminadas pelo vírus Crédito: Pixabay

Países da Ásia e de outras partes do mundo começaram a fazer checagens de temperatura corporal em aeroportos, estações de trem e ao longo de estradas na tentativa de identificar pessoas infectadas com um novo tipo de coronavírus que teria se espalhado da cidade de Wuhan, na região central da China, e contaminado mais de 290 pessoas na nação asiática.

A confirmação recente de que a doença pode ser transmitida entre humanos ampliou as preocupações, à medida que centenas de milhões de pessoas na China se preparam para viajar durante o feriado do ano-novo chinês, que começará na sexta-feira (24) e se estenderá por uma semana.