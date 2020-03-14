PF suspende curso de formação profissional devido ao coronavírus

Diretor de Gestão Pessoal da PF, Delano Cerqueira Bunn, afirma que curso para a vaga de delegado, perito, agente, escrivão e papiloscopista permanecerá suspenso 'enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional'

Em razão do coronavírus, a Polícia Federal decidiu, neste sábado, 14, suspender a matrícula e realização da segunda turma do Curso de Formação Profissional (CFP), referente ao concurso público para provimento de vagas nos cargos de Delegado de Polícia Federal, Perito Criminal Federal, Agente de Polícia Federal, Escrivão de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal. O curso seria realizado em Brasília.