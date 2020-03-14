Alcolumbre testa negativo para coronavírus e Senado deixa suspensão sob análise

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil | Arquivo

O exame de coronavírus do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), deu negativo. O resultado saiu na noite de sexta-feira (13). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do parlamentar neste sábado (14).

Com isso, a possibilidade de suspender as votações do Senado na próxima semana continua apenas sob análise. Há uma sessão do Congresso convocada para esta terça-feira (17).

Alcolumbre recebeu diversos telefonemas de senadores preocupados com o risco de contaminação no Congresso e propunham que ele suspendesse as votações no Senado.

Na Casa circulam, por dia, em média, 11 mil pessoas, entre parlamentares visitantes, servidores, terceirizados, estagiários e menores aprendizes.

No entanto, ele tem sido cauteloso porque a suspensão de votações em plenário e nas comissões comprometeria a tramitação de projetos importantes da agenda econômica, como a PEC Emergencial, proposta de emenda à constituição que prevê medidas para controlar gastos obrigatórios do governo federal, de estados e municípios.

Dos projetos prioritários elencados pelo ministro Paulo Guedes (Economia), a PEC é a que, aprovada, terá efeito mais imediato.

A previsão é que o relatório que altera o texto original da PEC seja apresentado na próxima semana e votado no dia 25 na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

Na quarta-feira (11), quando a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia do coronavírus, Alcolumbre e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), publicaram atos limitando a circulação de pessoas no Legislativo.

Alcolumbre fez o teste para checar se tinha sido contaminado na noite de quinta-feira.

O presidente do Senado resolveu passar pelo exame por ter encontrado, ao longo da semana, com mais de 20 ministros, parlamentares e assessores que integraram a comitiva do presidente Jair Bolsonaro em viagem aos Estados Unidos, no fim de semana passado.

O secretário de Comunicação do governo federal, Fábio Wajngarten, que participou da viagem, testou positivo para o covid-19.

Bolsonaro fez o teste na quinta e, nesta sexta, disse que seu exame havia dado negativo.

Dois senadores que participaram da viagem também fizeram os testes.

O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS), teve resultado positivo. A informação foi confirmada pelo próprio senador, que está de quarenta em Brasília. Ele esteve com Alcolumbre na quarta-feira (11).