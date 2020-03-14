Mulher com sintomas de coronavírus. Freepik Crédito: Freepik

A Gazeta, especialistas explicaram os cuidados que as pessoas devem adotar fora de casa nos espaços públicos como praças, escolas, ou em áreas privadas como cinema, academia, consultórios médicos. Pneumologista da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a capixaba Margareth Dalcolmo disse que o pico da doença deve acontecer em um mês . Procurados por, especialistas explicaram os cuidados que as pessoas devem adotar fora de casa nos espaços públicos como praças, escolas, ou em áreas privadas como cinema, academia, consultórios médicos.

Your browser does not support the audio element. Cinema, academia e consultório - os cuidados em época de coronavírus

Para o médico infectologista Crispim Cerutti Junior, neste momento, o ideal seria não frequentar locais que resultem na aglomeração de pessoas. Na avaliação dele, se não houver opção, é preciso que sejam redobrados os cuidados com a higiene pessoal e a higiene respiratória, como proteger a face quando tossir, espirrar e evitar contato físico com as pessoas.

Estamos numa fase em que aglomerados devem ser evitados a todo custo. Se não for absolutamente necessário do ponto de vista profissional ou como prática cotidiana, como estudo, qualquer aglomerado deveria ser repensado. As pessoas podem ficar algum tempo sem ir ao cinema. A academia pode ser substituída por exercício ao ar livre. No caso do consultório, a biossegurança desses locais é de responsabilidade do profissional de saúde", disse Crispim.

Já a médica infectologista Rúbia Miossi lembra que não há qualquer restrição no Espírito Santo para participar de nenhuma atividade que seja coletiva como cinema, escola ou academia. No entanto, ela alerta que as pessoas que apresentam sintomas de gripe devem evitar locais de grande aglomeração.

"Para fazer essas atividades com segurança, é bom evitar ficar tocando nas outras pessoas. As academias têm álcool spray. Antes de usar o aparelho, molhe o papel toalha com álcool e esfregue nas superfícies dos aparelhos, mantenha suas mãos limpas e use sua própria toalha. Se estiver gripado, não frequente nenhum desses lugares, fique em casa" Rúbia Miossi - Médica infectologista

Mãos sendo lavadas. Maneira de prevenir o coronavírus - Editoria: Cidades Crédito: Vitor Jubini

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.