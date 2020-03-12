'Pico do coronavírus será em um mês', diz pneumologista capixaba

O que mais preocupa hoje é a desinformação, as fake news e o pânico desnecessário. Temos duas epidemias: uma que é o próprio vírus e outra que é a desinformação e o pânico. Isso atrapalha que os meios de saúde possam trabalhar. Devemos seguir as instruções que são repassadas pelos órgãos governamentais e a imprensa ajuda nisso. Por exemplo, não sair comprando máscaras de uso de profissionais de saúde, pois há o risco de desaparecerem do mercado por compras inadequadas e desnecessárias.