Justiça do ES obriga paciente com suspeita de coronavírus a ficar em casa

Tribunal de Justiça do Espírito Santo Crédito: TJES/Divulgação

Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) informou por nota que a medida de urgência foi deferida para obrigar o paciente a se abster de sair de sua residência, mantendo isolamento domiciliar durante todo o período determinado pela Secretaria Municipal de Saúde, na forma do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

Também fica autorizada, por meio da decisão da Justiça, a coleta de amostras clínicas pelos profissionais da Secretaria de Saúde para realização de exames laboratoriais de verificação da sorologia do coronavírus.

A decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) atende a um pedido do Ministério Público. O órgão foi acionado pela Prefeitura de Vila Velha na última quarta-feira (11), já que o paciente com suspeita de contágio por coronavírus não aceitava o isolamento domiciliar.

Por nota, a prefeitura informou que "a recusa de um paciente morador de Vila Velha com suspeita de contágio por coronavírus (Covid 19) em manter-se em isolamento domiciliar, levou a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) a requerer junto ao Ministério Público a adoção urgente de medidas legais do Poder Judiciário em razão do risco de contágio de seus contatos próximos e à coletividade em geral".

Ainda segundo a prefeitura, todas as orientações foram repassadas ao paciente, principalmente sobre o risco de contágio de pessoas de seu relacionamento e da população como um todo, pela médica infectologista da Vigilância Epidemiológica que acompanha o caso.