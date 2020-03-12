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Em Vila Velha

Justiça do ES obriga paciente com suspeita de coronavírus a ficar em casa

Segundo o Tribunal de Justiça, a medida de urgência foi deferida para obrigar morador de Vila Velha a se manter em isolamento domiciliar

Publicado em 12 de Março de 2020 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 18:14
Tribunal de Justiça do Espírito Santo Crédito: TJES/Divulgação
A Justiça determinou nesta quinta-feira (12) que seja cumprido o isolamento do morador de Vila Velha com suspeita de coronavírus (Covid 19), que se recusava a ficar recluso em casa.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) informou por nota que a medida de urgência foi deferida para obrigar o paciente a se abster de sair de sua residência, mantendo isolamento domiciliar durante todo o período determinado pela Secretaria Municipal de Saúde, na forma do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.
Também fica autorizada, por meio da decisão da Justiça, a coleta de amostras clínicas pelos profissionais da Secretaria de Saúde para realização de exames laboratoriais de verificação da sorologia do coronavírus.
A decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) atende a um pedido do Ministério Público. O órgão foi acionado pela Prefeitura de Vila Velha na última quarta-feira (11), já que o paciente com suspeita de contágio por coronavírus não aceitava o isolamento domiciliar.

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Morador de Vila Velha com suspeita de coronavírus recusa isolamento

Por nota, a prefeitura informou que "a recusa de um paciente morador de Vila Velha com suspeita de contágio por coronavírus (Covid 19) em manter-se em isolamento domiciliar, levou a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) a requerer junto ao Ministério Público a adoção urgente de medidas legais do Poder Judiciário em razão do risco de contágio de seus contatos próximos e à coletividade em geral".
Ainda segundo a prefeitura, todas as orientações foram repassadas ao paciente, principalmente sobre o risco de contágio de pessoas de seu relacionamento e da população como um todo, pela médica infectologista da Vigilância Epidemiológica que acompanha o caso.
"O paciente viajou recentemente para vários países  onde se constatou a circulação do coronavírus  mas, resistiu às orientações quanto à necessidade de isolamento domiciliar alegando que iria manter suas atividades normais, inclusive, frequentando seu ambiente de trabalho", diz a nota da prefeitura. O resultado final dos exames ainda depende de envio da Fiocruz.

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