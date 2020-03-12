Professores e alunos da Ufes em viagem para Europa farão quarentena

Ufes emitiu comunicado para orientar professores e estudantes que viajam para o exterior Crédito: Fernando Madeira

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O comunicado esclarece que as pessoas da comunidade acadêmica que tenham chegado de viagem de áreas de risco devem comunicar seu retorno ao departamento e, no caso de assintomáticas, devem ficar em quarentena domiciliar por sete dias. Caso apresentem algum sintoma, esse período deve ser de 14 dias, informa.

Segundo a Ufes, se teve contato com caso confirmado, mesmo que a pessoa esteja assintomática, deve permanecer em casa por 14 dias. A Administração Central informa ainda que, enquanto não houver caso detectado de Covid-19 nos municípios onde estão localizados os campi da Ufes, as atividades previstas no calendário acadêmico serão mantidas.

De acordo com a instituição, os professores que viajaram trabalham no Departamento de Educação, Política e Sociedade (DEPS) , do Centro de Educação. O grupo viajou para participar do II Colóquio de Pesquisa Internacional: Brasil e Itália, em Lisboa, Portugal. Além disso, os profissionais também têm agendada a visita técnico-científica à Universidade degli Studi di Sassari, em Sassari, na Itália.