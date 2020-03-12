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Viagem internacional

Professores e alunos da Ufes em viagem para Europa farão quarentena

Pelo menos três professores e seis estudantes da instituição participam de atividades acadêmicas na Itália e em Portugal

Publicado em 12 de Março de 2020 às 15:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 15:17
Ufes emitiu comunicado para orientar professores e estudantes que viajam para o exterior Crédito: Fernando Madeira
Três professores e seis estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que estão em viagem na Europa, terão de ficar em quarentena após retornarem ao Brasil. O afastamento das atividades acadêmicas foi comunicado pela Ufes na manhã desta quinta-feira (12) como forma de evitar ou reduzir os riscos de contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19).

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O comunicado esclarece que as pessoas da comunidade acadêmica que tenham chegado de viagem de áreas de risco devem comunicar seu retorno ao departamento e, no caso de assintomáticas, devem ficar em quarentena domiciliar por sete dias. Caso apresentem algum sintoma, esse período deve ser de 14 dias, informa.
Segundo a Ufes, se teve contato com caso confirmado, mesmo que a pessoa esteja assintomática, deve permanecer em casa por 14 dias. A Administração Central informa ainda que, enquanto não houver caso detectado de Covid-19 nos municípios onde estão localizados os campi da Ufes, as atividades previstas no calendário acadêmico serão mantidas.

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De acordo com a instituição, os professores que viajaram trabalham no Departamento de Educação, Política e Sociedade (DEPS) , do Centro de Educação. O grupo viajou para participar do II Colóquio de Pesquisa Internacional: Brasil e Itália, em Lisboa, Portugal. Além disso, os profissionais também têm agendada a visita técnico-científica à Universidade degli Studi di Sassari, em Sassari, na Itália.
O período de afastamento do trio é de 2 a 16 de março. Já em relação aos estudantes, a Secretaria de Relações Institucionais da Ufes informou que seis estão em viagem acadêmica para a Itália. Não há informação se alunos e professores estão juntos.

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