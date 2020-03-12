Alunos e professores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) que viajaram para países que decretaram emergência ou que apresentam pico de transmissão do novo coronavírus deverão ficar em quarentena. A medida foi divulgada nesta quinta-feira (12) pela Administração Central da instituição federal.
Ufes determina quarentena para quem retornar de viagem ao exterior
O comunicado esclarece que as pessoas da comunidade acadêmica que tenham chegado de viagem de áreas de risco devem comunicar seu retorno ao departamento e, no caso de assintomáticas, devem ficar em quarentena domiciliar por sete dias. Caso apresentem algum sintoma, esse período deve ser de 14 dias, informa.
De acordo com a Ufes, caso tenha ocorrido contato com caso confirmado, mesmo que a pessoa esteja assintomática, ela deve permanecer em casa por 14 dias. A Administração Central informa ainda que, enquanto não houver caso detectado de Covid-19 nos municípios onde estão localizados os campi da Ufes, as atividades previstas no calendário acadêmico serão mantidas.
Se for confirmado algum caso, a recomendação é redobrar as medidas de proteção nos locais de circulação; evitar a realização de eventos com mais de 150 pessoas; e priorizar a realização de atividades por meio de plataformas digitais. Outras medidas poderão ser adotadas conforme a evolução da epidemia", diz o documento.