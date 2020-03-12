Reitoria da Ufes Crédito: Ricardo Medeiros

Alunos e professores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) que viajaram para países que decretaram emergência ou que apresentam pico de transmissão do novo coronavírus deverão ficar em quarentena. A medida foi divulgada nesta quinta-feira (12) pela Administração Central da instituição federal.

Your browser does not support the audio element. Ufes determina quarentena para quem retornar de viagem ao exterior

O comunicado esclarece que as pessoas da comunidade acadêmica que tenham chegado de viagem de áreas de risco devem comunicar seu retorno ao departamento e, no caso de assintomáticas, devem ficar em quarentena domiciliar por sete dias. Caso apresentem algum sintoma, esse período deve ser de 14 dias, informa.

De acordo com a Ufes, caso tenha ocorrido contato com caso confirmado, mesmo que a pessoa esteja assintomática, ela deve permanecer em casa por 14 dias. A Administração Central informa ainda que, enquanto não houver caso detectado de Covid-19 nos municípios onde estão localizados os campi da Ufes, as atividades previstas no calendário acadêmico serão mantidas.

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