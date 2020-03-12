Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Guardião sobre Festa da Penha e coronavírus: 'Vamos seguir as autoridades'
Coronavírus

Guardião sobre Festa da Penha e coronavírus: 'Vamos seguir as autoridades'

Frei Paulo Pereira falou sobre o avanço do coronavírus próximo a realização da maior festa religiosa do Estado. Evento acontece daqui a um mês e pretende reunir cerca de 1 milhão de pessoas durante os oito dias de celebração

Publicado em 12 de Março de 2020 às 13:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 13:08
Frei Paulo Pereira (centro) na divulgação da programação da Festa da Penha 2020 Crédito: José Carlos Schaeffer
Guardião sobre Festa da Penha e coronavírus - Vamos seguir as autoridades
A 30 dias do início da Festa da Penha, a organização acompanha os reflexos do avanço do coronavírus no Estado e pelo mundo. Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (12), em que foi divulgada a programação do evento, o guardião do Convento da Penha, Frei Paulo Pereira, afirmou que tudo será preparado normalmente. No entanto, as orientações das autoridades vão definir a realização da Festa.
"Nós não estamos alheios a isso. Seria muita pretensão nossa fazer de conta que não existe a doença. Está aí hoje no noticiário mais de 4 mil casos suspeitos no Brasil, amanhã certamente esse número vai ser diferente, na outra semana vai ter um aumento exponencial, e daqui a um mês o pico. Não estamos isentos dessa reflexão. No entanto, nós vamos nos submeter às orientações das autoridades sanitárias. Vamos continuar divulgando e fazendo a preparação da festa com as nossas responsabilidades. Existe no Estado e na prefeitura comitês que estão gerenciando essa crise e nós estamos submetidos a essas orientações"
Frei Paulo Pereira - Guardião do Convento da Penha
O evento pretende reunir cerca de 1 milhão de pessoas durante os oito dias de celebração. Questionado sobre orientações aos devotos e visitantes da Festa, Frei Paulo voltou a frisar que a organização seguirá as orientações das autoridades.

Veja Também

Repórter conta como é passar uma noite no Convento da Penha

Conheça as lendas sobre o Convento da Penha

"Nós não temos outro caminho (de seguir as orientações). Vamos organizar bem a festa e isso supõe também com ao que submete as orientações das autoridades. A secretaria de Saúde do município e também do Estado são parceiros da festa. Então, aquilo que eles definirem como política de mobilização da população, certamente a festa vai participar dessa divulgação também", explicou.
A Festa da Penha 2020 comemora 450 anos de realização. Este ano, o oitavário está programado do dia 12 a 20 de abril. O maior evento religioso do Estado tem como tema este ano "Todas as gerações me chamarão bem-aventurada".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trégua no Irã: Trump volta a dizer que não pretende prorrogar cessar-fogo
Mercado livre de energia, ações, investimento, rede elétrica
Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor
Nome Elementos achados em Marte podem indicar a existência de vida
Novos compostos vistos em Marte reafirmam que planeta teria abrigado vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados