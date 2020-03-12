Guardião sobre Festa da Penha e coronavírus - Vamos seguir as autoridades
A 30 dias do início da Festa da Penha, a organização acompanha os reflexos do avanço do coronavírus no Estado e pelo mundo. Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (12), em que foi divulgada a programação do evento, o guardião do Convento da Penha, Frei Paulo Pereira, afirmou que tudo será preparado normalmente. No entanto, as orientações das autoridades vão definir a realização da Festa.
"Nós não estamos alheios a isso. Seria muita pretensão nossa fazer de conta que não existe a doença. Está aí hoje no noticiário mais de 4 mil casos suspeitos no Brasil, amanhã certamente esse número vai ser diferente, na outra semana vai ter um aumento exponencial, e daqui a um mês o pico. Não estamos isentos dessa reflexão. No entanto, nós vamos nos submeter às orientações das autoridades sanitárias. Vamos continuar divulgando e fazendo a preparação da festa com as nossas responsabilidades. Existe no Estado e na prefeitura comitês que estão gerenciando essa crise e nós estamos submetidos a essas orientações"
O evento pretende reunir cerca de 1 milhão de pessoas durante os oito dias de celebração. Questionado sobre orientações aos devotos e visitantes da Festa, Frei Paulo voltou a frisar que a organização seguirá as orientações das autoridades.
"Nós não temos outro caminho (de seguir as orientações). Vamos organizar bem a festa e isso supõe também com ao que submete as orientações das autoridades. A secretaria de Saúde do município e também do Estado são parceiros da festa. Então, aquilo que eles definirem como política de mobilização da população, certamente a festa vai participar dessa divulgação também", explicou.
A Festa da Penha 2020 comemora 450 anos de realização. Este ano, o oitavário está programado do dia 12 a 20 de abril. O maior evento religioso do Estado tem como tema este ano "Todas as gerações me chamarão bem-aventurada".