Guardião sobre Festa da Penha e coronavírus: 'Vamos seguir as autoridades'

"Nós não estamos alheios a isso. Seria muita pretensão nossa fazer de conta que não existe a doença. Está aí hoje no noticiário mais de 4 mil casos suspeitos no Brasil, amanhã certamente esse número vai ser diferente, na outra semana vai ter um aumento exponencial, e daqui a um mês o pico. Não estamos isentos dessa reflexão. No entanto, nós vamos nos submeter às orientações das autoridades sanitárias. Vamos continuar divulgando e fazendo a preparação da festa com as nossas responsabilidades. Existe no Estado e na prefeitura comitês que estão gerenciando essa crise e nós estamos submetidos a essas orientações"