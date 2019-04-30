Conheça as lendas sobre o Convento da Penha

Invasão dos holandeses retrada em pintura de Benedito Calixto Crédito: Chico Guedes/Arquivo/A Gazeta

Gazeta Online recuperou algumas dessas lendas. Com mais de 400 anos de história, o Convento da Penha é cercado de lendas desde a sua construção. O ponto turístico, localizado em um penhasco de 154 metros de altitude, em Vila Velha, é um dos mais visitados do Espírito Santo. Rodeado de mata, o Santuário de Nossa Senhora da Penha guarda os seus mistérios. Orecuperou algumas dessas lendas.

1 - DESAPARECIMENTO DO PAINEL

Certo dia desapareceu o painel da Virgem da capela de São Francisco. O devoto franciscano ficou muito triste e imediatamente andou à procura de seu tesouro nas matas espessas da montanha.

Depois de longa procura, encontrou no alto da Penha, entre as duas palmeiras. Feliz, ele recolocou o painel na capela de São Francisco, mas o desaparecimento repetiu-se mais duas vezes, sendo o painel sempre encontrado no mesmo lugar.

Frei Palácios reconheceu nestes sinais a vontade de Nossa Senhora em querer que se construísse uma capela no local indicado. E ela foi construída.

2 - FONTE DE ÁGUA

Outra lenda fala da fonte de Nossa Senhora que brotou no alto do penhasco, logo que a construção do Convento teve início, possibilitando a realização das obras. A fonte estancou depois que as obras terminaram.

3 - BICHINHOS DE FREI PEDRO PALÁCIOS

É também conhecida a lenda de que frei Pedro Palácios vivia na companhia de um gato e de um cachorro, na capelinha de São Francisco, que o frade construiu no campinho, no morro da Penha.

Conta esta lenda que, quando o religioso tinha de se ausentar do morro por algum tempo, deixava, para seus companheiros comer, tantos bolinhos de farinha quantos seriam os dias de sua ausência.

E os animais comiam apenas cada uma das suas rações diárias, sendo a última delas no regresso do frade.

4 - ENCOMENDA DA IMAGEM

Sobre a imagem de Nossa Senhora da Penha, existe a lenda de que a pessoa a quem frei Pedro encarregou de fazer a sua encomenda, em Portugal, esqueceu de fazê-la.

Na véspera de voltar para o Espírito Santo, esse encarregado recebeu, de um desconhecido, a imagem de Nossa Senhora, esculpida em madeira de acordo com as indicações de Frei Pedro.

5 - INVASÃO DOS HOLANDESES

Faz parte também do lendário da Penha a visão que tiveram os holandeses, no século XVII, quando, ao tentar assaltar o Convento (foto acima), foram impedidos por soldados a pé e a cavalo que desciam das nuvens, em torno do santuário, para fazer a sua defesa.

Esta lenda serviu de inspiração ao pintor Benedito Calixto, para um dos quadros que se acha exposto na galeria ao lado da igreja do Convento.

6 - CHUVA NA SECA

Turistas apreciando o quadro O Milagre da Seca que foi feita em 1769 e fica exposto no Convento da Penha Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo A Gazeta

Ainda na galeria ao lado da igreja do Convento, do mesmo autor, há um outro painel que tem por motivo a procissão marítima que conduziu a imagem de Nossa Senhora da Penha até Vitória, para acabar com a grande seca de 1769 que afetava a sede da capitania que estorricava as matas dos seus morros, enquanto a do Convento se mantinha viçosa. Diz a lenda que, logo após a procissão, a chuva caiu.