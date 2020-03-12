ES confirma segundo caso de coronavírus, diz Casagrande

O Espírito Santo registrou um segundo caso confirmado de Covid-19, de acordo com o governador Renato Casagrande. O paciente está em Vila Velha, chegou recentemente da Inglaterra e não tem relação com o primeiro paciente confirmado, segundo o governo.
De acordo com a Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), o paciente é homem, brasileiro que mora no exterior, e está no Estado em visita a familiares. Ele está em isolamento domiciliar sem apresentar sintomas graves.
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, o homem chegou no Espírito Santo no último dia 2 de março. Dois dias depois, ele apresentou alguns sintomas da doença, como coriza e tosse, e procurou atendimento médico.
Com essa nova atualização, a Sesa possui dois casos confirmados, 48 descartados e 21 em investigação. Dos casos suspeitos, 17 estão localizados na Grande Vitória, dois na região central, um na região Sul e um no Norte.
Entrevista com o governador Renato Casagrande
"SEM PÂNICO", DIZ GOVERNADOR
O governador Renato Casagrande ainda afirmou que as medidas tomadas em relação a prevenção ao Covid-19 devem ser avaliadas diariamente. "Eu tenho um grupo que discute a situação do coronavírus. Temos um caso que já saiu da quarentena e mais outro caso confirmado. É preciso avaliar diariamente, não podemos gerar pânico nas pessoas. Estamos tomando as medidas e, a partir da necessidade, anunciamos para a população essas medidas", disse o governador.
Sobre eventos com grandes aglomerações de pessoas, como shows, eventos esportivos e até aulas na universidade, o governador reiterou que a avaliação é diária, mas ressaltou que, por enquanto, não há necessidade de paralisação das atividades no Estado. "Por enquanto não há necessidade de interrupção de eventos no Espírito Santo. Vamos analisando no dia a dia. Não recomendamos a não realização, mas recomendamos que evite grandes concentrações de pessoas, especialmente com pessoas de idade", disse.
O governador confirmou que haverá uma reunião, na próxima segunda-feira, com todos os secretários para debater os próximos passos em relação ao avanço da epidemia no Espírito Santo.
PRIMEIRO CASO CAPIXABA
O primeiro caso de coronavírus do Espírito Santo foi diagnosticado em uma moradora de Vila Velha. Ela foi liberada na última terça-feira (10) do isolamento domiciliar ao qual estava submetida desde o dia 29 de fevereiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, a mulher já está em plenas condições de saúde para retomar suas atividades normais. Os familiares dela, que também estavam sob monitoramento, possuem quadro assintomático, sem apresentarem sintomas da doença.
COMO PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.