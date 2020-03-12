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Covid-19

ES confirma segundo caso de coronavírus, diz Casagrande

De acordo com o governador,  segundo caso também foi registrado no município de Vila Velha

Publicado em 12 de Março de 2020 às 17:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 17:30
Data: 12/03/2020 - Profissional que atua em laboratório com placa do coronavírus. Freepik Crédito: Freepik
O Espírito Santo registrou um segundo caso confirmado de Covid-19, de acordo com o governador Renato Casagrande. O paciente está em Vila Velha, chegou recentemente da Inglaterra e não tem relação com o primeiro paciente confirmado, segundo o governo. 
De acordo com a Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), o  paciente é homem, brasileiro que mora no exterior, e está no Estado em visita a familiares. Ele está em isolamento domiciliar sem apresentar sintomas graves. 
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, o homem chegou no Espírito Santo no último dia 2 de março. Dois dias depois, ele apresentou alguns sintomas da doença, como coriza e tosse, e procurou atendimento médico.
Com essa nova atualização, a Sesa possui dois casos confirmados, 48 descartados e 21 em investigação. Dos casos suspeitos, 17 estão localizados na Grande Vitória, dois na região central, um na região Sul e um no Norte. 
Entrevista com o governador Renato Casagrande
"SEM PÂNICO", DIZ GOVERNADOR
O governador Renato Casagrande ainda afirmou que as medidas tomadas em relação a prevenção ao Covid-19 devem ser avaliadas diariamente. "Eu tenho um grupo que discute a situação do coronavírus. Temos um caso que já saiu da quarentena e mais outro caso confirmado. É preciso avaliar diariamente, não podemos gerar pânico nas pessoas. Estamos tomando as medidas e, a partir da necessidade, anunciamos para a população essas medidas", disse o governador. 
Sobre eventos com grandes aglomerações de pessoas, como shows, eventos esportivos e até aulas na universidade, o governador reiterou que a avaliação é diária, mas ressaltou que, por enquanto, não há necessidade de paralisação das atividades no Estado. "Por enquanto não há necessidade de interrupção de eventos no Espírito Santo. Vamos analisando no dia a dia. Não recomendamos a não realização, mas recomendamos que evite grandes concentrações de pessoas, especialmente com pessoas de idade", disse.
O governador confirmou que haverá uma reunião, na próxima segunda-feira, com todos os secretários para debater os próximos passos em relação ao avanço da epidemia no Espírito Santo.
CORONAVÍRUS: acompanhe a cobertura completa
PRIMEIRO CASO CAPIXABA
O primeiro caso de coronavírus do Espírito Santo foi diagnosticado em uma moradora de Vila Velha. Ela foi liberada na última terça-feira (10) do isolamento domiciliar ao qual estava submetida desde o dia 29 de fevereiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, a mulher já está em plenas condições de saúde para retomar suas atividades normais. Os familiares dela, que também estavam sob monitoramento, possuem quadro assintomático, sem apresentarem sintomas da doença.
Data: 12/03/2020 - ES - Vitória - O uso do álcool em gel 70% colabora com a prevenção ao coronavírus - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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