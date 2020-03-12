Programa Mais Médicos no ES vai receber 200 profissionais

Profissionais que forem selecionados vão começar a atuar no próximo mês em 40 municípios do ES

Os profissionais serão selecionados para 40 municípios e devem começar os trabalhos no próximo mês. As cidades que serão contempladas estão distribuídas por todas as regiões. Na Grande Vitória, apenas a Capital não deverá receber profissionais. Hoje, o Espírito Santo já dispõe de 371 médicos ativos no programa.

Um dos editais é para chamamento público de médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil para adesão ao Mais Médicos pelo período de um ano. O outro edital visa a renovação da adesão ao programa pelos profissionais interessados, também pelo período de mais um ano.