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Coronavírus

Programa Mais Médicos no ES vai receber 200 profissionais

Os médicos vão reforçar equipes de saúde da família e atenção básica para ampliar atendimento das unidades para evitar avanço da doença

Publicado em 12 de Março de 2020 às 19:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 19:11
Profissionais que forem selecionados vão começar a atuar no próximo mês em 40 municípios do ES Crédito: Sinop
Para reforçar o atendimento nas unidades de saúde, foi aberto um edital para seleção de 200 profissionais dentro do Programa Mais Médicos no Espírito Santo. A proposta é que eles componham as equipes de saúde da família e de atenção básica, especialmente no período da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

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Os profissionais serão selecionados para 40 municípios e devem começar os trabalhos no próximo mês. As cidades que serão contempladas estão distribuídas por todas as regiões. Na Grande Vitória, apenas a Capital não deverá receber profissionais. Hoje, o Espírito Santo já dispõe de 371 médicos ativos no programa. 
Programa Mais Médicos no ES vai receber 200 profissionais
Ministério da Saúde publicou na noite desta quarta-feira (11) dois editais de chamamento público para a contratação de médicos em todo o país, com foco em ações do plano de contingência nacional para infecção humana pelo novo coronavírus.
Um dos editais é para chamamento público de médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil para adesão ao Mais Médicos pelo período de um ano. O outro edital visa a renovação da adesão ao  programa pelos profissionais interessados, também pelo período de mais um ano.

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As inscrições poderão ser feitas apenas pela internet através do Sistema de Gerenciamento de Programas, acessível no site do Mais Médicos. Somente poderão acessar os médicos que possuam inscrição junto ao Conselho Regional de Medicina no Brasil.

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