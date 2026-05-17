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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/05/2026

Veja o que os astros revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

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Publicado em 17 de Maio de 2026 às 01:52

Embora a intensidade do dia traga benefícios, os nativos precisarão ter cuidado com os excessos (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Embora a intensidade do dia traga benefícios, os nativos precisarão ter cuidado com os excessos Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
O domingo será marcado por agitação mental e transformações profundas. Essa intensidade, inclusive, poderá favorecer diferentes áreas da vida, sobretudo o trabalho e as finanças. Ainda assim, será preciso cuidado com mal-entendidos e decisões precipitadas. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as energias do dia da melhor forma possível!

Áries

Os arianos precisarão filtrar melhor as palavras e evitar discussões com pessoas próximas (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)
Os arianos precisarão filtrar melhor as palavras e evitar discussões com pessoas próximas Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock
Sua mente estará bastante agitada neste domingo, levando-o(a) a querer falar sobre tudo ao mesmo tempo. No entanto, toda essa intensidade poderá fazer com que diga coisas das quais se arrependerá. Por isso, procure filtrar melhor as palavras e evitar discussões desnecessárias com pessoas próximas.

Touro

Os taurinos precisarão evitar gastos desnecessários e organizar as contas com disciplina (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)
Os taurinos precisarão evitar gastos desnecessários e organizar as contas com disciplina Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock
Você precisará redobrar a atenção com as finanças, evitando gastos motivados por impulsos emocionais ou desejos ocultos. Também será importante ter mais cuidado com as negociações e organizar as contas com disciplina. Essas atitudes o(a) ajudarão a evitar decisões financeiras prejudiciais e investimentos arriscados.

Gêmeos

Os geminianos deverão ter mais clareza sobre as intenções antes de falar, evitando se deixar levar por medos irracionais (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)
Os geminianos deverão ter mais clareza sobre as intenções antes de falar, evitando se deixar levar por medos irracionais Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock
Você sentirá vontade de se expressar. No entanto, desejos ocultos ou sentimentos de insatisfação poderão surgir e trazer certa confusão emocional. Além disso, haverá tendência a um conflito entre a imagem que deseja transmitir e o que realmente sente. Por isso, procure ter mais clareza sobre suas intenções antes de falar e evite se deixar levar por medos irracionais .

Câncer

Os cancerianos buscarão se afastar do barulho externo para organizar os pensamentos (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)
Os cancerianos buscarão se afastar do barulho externo para organizar os pensamentos Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock
Você buscará se afastar do barulho externo para organizar os pensamentos. No processo, revelações profundas poderão surgir, pedindo que processe novas ideias e informações com calma antes de agir. Procure respeitar a sua necessidade de silêncio para evitar o cansaço mental.

Leão

A vida social dos leoninos estará movimentada, o que exigirá flexibilidade e cuidado (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)
A vida social dos leoninos estará movimentada, o que exigirá flexibilidade e cuidado Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock
A vida social estará movimentada neste domingo, podendo trazer mudanças inesperadas aos projetos de longo prazo. Será preciso agilidade mental e flexibilidade para lidar com as surpresas ou novas conexões que poderão surgir. Ao mesmo tempo, procure ter clareza ao comunicar os seus planos.

Virgem

A comunicação dos virginianos fluirá melhor, permitindo resolver pendências profissionais e apresentar bons projetos para pessoas influentes (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)
A comunicação dos virginianos fluirá melhor, permitindo resolver pendências profissionais e apresentar bons projetos para pessoas influentes Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock
Ideias inovadoras e notícias inesperadas poderão surgir no setor profissional, mudando o rumo dos seus planos. Procure, portanto, adaptar a sua rotina às novidades. Ao mesmo tempo, a sua comunicação fluirá melhor, permitindo que resolva pendências de forma rápida e apresente projetos com clareza para pessoas influentes.

Libra

A mente agitada dos librianos favorecerá mudanças nos planos, ideias inovadoras e conversas esclarecedoras (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)
A mente agitada dos librianos favorecerá mudanças nos planos, ideias inovadoras e conversas esclarecedoras Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock
Neste domingo, sua mente estará bastante agitada, favorecendo mudanças nos planos de longo prazo, ideias inovadoras e conversas esclarecedoras. Será importante ter agilidade para lidar com as novidades. Ao mesmo tempo, procure agir com cautela, abrindo-se para o novo de maneira prática e equilibrada.

Escorpião

Será importante que os escorpianos mantenham a calma diante de imprevistos emocionais e financeiros (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)
Será importante que os escorpianos mantenham a calma diante de imprevistos emocionais e financeiros Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock
Mudanças repentinas poderão afetar os recursos compartilhados, os acordos financeiros e as suas emoções. Nesse cenário, você precisará lidar com conversas decisivas e sentimentos frustrantes enquanto tenta organizar os novos planos. Procure manter a calma diante dos imprevistos e evite decisões precipitadas.

Sagitário

Notícias inesperadas poderão agitar os relacionamentos dos sagitarianos (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)
Notícias inesperadas poderão agitar os relacionamentos dos sagitarianos Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock
Os relacionamentos estarão mais agitados neste domingo, especialmente por conta de notícias inesperadas. Ao mesmo tempo, haverá mais clareza mental para compreender determinadas situações. Nesse cenário, procure conversar abertamente com as pessoas que ama, esclarecendo mal-entendidos e reorganizando acordos de forma mais leve. Além disso, será importante manter o equilíbrio emocional diante de provocações.

Capricórnio

A boa comunicação permitirá que os capricornianos resolvam os problemas de forma inovadora (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)
A boa comunicação permitirá que os capricornianos resolvam os problemas de forma inovadora Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock
Você poderá se deparar com mudanças na rotina. Será preciso agir com rapidez e flexibilidade para lidar com as novas informações. Ainda hoje, a sua comunicação fluirá melhor, o(a) ajudando a resolver os problemas de forma inovadora. No entanto, tome cuidado para que insatisfações momentâneas não gerem discussões desnecessárias.

Aquário

Os aquarianos precisarão ser rápidos e flexíveis para lidar com os imprevistos nos momentos de lazer ou nos projetos pessoais (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)
Os aquarianos precisarão ser rápidos e flexíveis para lidar com os imprevistos nos momentos de lazer ou nos projetos pessoais Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock
Será necessário rapidez e criatividade para lidar com imprevistos nos momentos de lazer ou nos projetos pessoais, acolhendo as mudanças com praticidade e equilíbrio. O domingo também pedirá clareza na comunicação para evitar que insatisfações momentâneas gerem mal-entendidos nas interações sociais.

Peixes

Ao agir com clareza e manter um canal aberto para o diálogo, os piscianos conseguirão superar os desafios no ambiente familiar (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)
Ao agir com clareza e manter um canal aberto para o diálogo, os piscianos conseguirão superar os desafios no ambiente familiar Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock
A vida doméstica estará bem agitada, o que tenderá a trazer à tona insatisfações com a rotina familiar. Esse cenário, inclusive, o(a) levará a romper com padrões antigos. Entretanto, tome cuidado para que mal-entendidos não causem desconfortos desnecessários nas relações. Para isso, procure manter o diálogo aberto e agir com clareza.

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