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Covid-19

Prefeitura de Linhares confirma segundo caso de coronavírus no município

A informação é da  Secretaria Municipal de Saúde. Boletim da Secretaria de Estado da Saúde ainda não contabiliza o novo caso na cidade

Publicado em 16 de Março de 2020 às 20:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 20:34
Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório Crédito: Freepik
ATUALIZAÇÃO: A Secretaria Municipal de Saúde de Linhares tinha confirmado, na noite desta segunda-feira (16), o segundo caso de coronavírus na cidade do Norte do Espírito Santo, mas voltou atrás. O município tem um registro confirmado. 
O secretário, Saulo Rodrigues Meirelles, afirmou que recebeu a informação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), mas o caso ainda não foi incluído no sistema do órgão estadual.  O boletim mais recente da Sesa aponta apenas um caso confirmado de coronavírus no município.
Prefeitura de Linhares confirma segundo caso de coronavírus no município
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Sesa afirmou que apesar da informação da secretaria do município, apenas um caso foi confirmado em Linhares, até o momento. 
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O secretário municipal disse que ainda não foi informado sobre o sexo ou a idade do paciente. Nem se a pessoa teve contato com o primeiro caso que foi confirmado no município.

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PRIMEIRO CASO EM LINHARES

O primeiro paciente com coronavírus de Linhares é um professor e cunhado do homem que veio da Inglaterra, cujo teste confirmou a infecção por coronavírus. O professor teve contato com alunos durante a semana e foi o primeiro caso de transmissão local do vírus no Estado.

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