Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias Crédito: Diocese de Colatina /Divulgação

Dom Joaquim também determinou que se receba a comunhão exclusivamente na mão e não diretamente na boca e que não se comungue sob as duas espécies, ou seja com o pão e o vinho consagrado. Um dos meios de transmissão da doença se dá por contato físico, como beijos e abraços, e por meio do contato de superfícies contaminadas.

Your browser does not support the audio element. Bispo de Colatina também orienta fiéis a não dar abraço da paz na missa

O bispo orienta ainda que, em templos que não sejam climatizados, o espaço deve ser mantido o mais aberto e ventilado possível. Em locais com ar-condicionado, o equipamento deve ser colocado em uma temperatura que seja a mais próxima possível da temperatura ambiente. Para finalizar, o bispo pede que em momentos de acolhida e encontro, o fiéis evitem apertos de mão e abraços.

No comunicado, o religioso afirma que essas medidas são necessárias neste momento e manifestam o compromisso da Igreja em defesa da vida e pelo bem estar dos fiéis. Pedimos atenção a todos quanto ao cumprimento dessas recomendações em nossas ações litúrgicas e sacramentais. É dever de todos nós ajudar a combater essa enfermidade que ameaça a nossa saúde, especialmente dos mais idosos.