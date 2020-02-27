A preocupação com o avanço do coronavírus no país, levou o bispo de Colatina, Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, a emitir um comunicado com orientações para que os fiéis tomem medidas de precaução durante as celebrações. Entre elas estão não realizar as orações de mãos dadas e o abraço da paz. Também nesta quinta-feira (27), o arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos divulgou uma nota com recomendações parecidas.
Dom Joaquim também determinou que se receba a comunhão exclusivamente na mão e não diretamente na boca e que não se comungue sob as duas espécies, ou seja com o pão e o vinho consagrado. Um dos meios de transmissão da doença se dá por contato físico, como beijos e abraços, e por meio do contato de superfícies contaminadas.
Bispo de Colatina também orienta fiéis a não dar abraço da paz na missa
O bispo orienta ainda que, em templos que não sejam climatizados, o espaço deve ser mantido o mais aberto e ventilado possível. Em locais com ar-condicionado, o equipamento deve ser colocado em uma temperatura que seja a mais próxima possível da temperatura ambiente. Para finalizar, o bispo pede que em momentos de acolhida e encontro, o fiéis evitem apertos de mão e abraços.
No comunicado, o religioso afirma que essas medidas são necessárias neste momento e manifestam o compromisso da Igreja em defesa da vida e pelo bem estar dos fiéis. Pedimos atenção a todos quanto ao cumprimento dessas recomendações em nossas ações litúrgicas e sacramentais. É dever de todos nós ajudar a combater essa enfermidade que ameaça a nossa saúde, especialmente dos mais idosos.
Dom Joaquim concluiu a nota pedindo que as informações sejam compartilhadas em todas as paróquias, pastorais, movimentos e grupos de oração. "Com fé e responsabilidade, vamos enfrentar mais este desafio, finalizou o religioso.