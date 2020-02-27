Rampa do Monjolo em Baixo Guandu Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu/Divulgação

A cidade de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, vai receber entre os dias 7 e 14 de março o Campeonato Pan-Americano de Parapente, na Rampa do Monjolo. Estão confirmados 118 pilotos de 23 países, entre eles competidores da Itália e do Japão, nações que estão entre as que mais registraram casos confirmados de infecção por coronavírus. Com a presença desses estrangeiros no município, a prefeitura e a organização do evento preparam medidas para tranquilizar a população local e os competidores em relação ao surto mundial da doença.

Your browser does not support the audio element. Baixo Guandu sedia Pan de Parapente e toma medidas contra o coronavírus

O piloto capixaba Frank Brown, referência do parapente mundial, que faz parte da organização do evento em Baixo Guandu, reforçou que a competição está mantida para a data prevista. Brown afirmou que apesar de receber atletas de países com alto índice de casos confirmados de coronavírus, a maioria dos competidores são de locais onde foram registrados poucos casos de contaminação. Apesar disso, ele afirmou que medidas de prevenção estão sendo tomadas.

"Nós estamos recomendando aos pilotos de outros países que se apresentarem qualquer sintoma antes da viagem, procurem um médico para aprovar ou não a vinda deles para o Brasil" Frank Brown - Organização do campeonato

Ainda segundo o piloto, a organização do evento está atenta a todas as orientações dos órgãos de saúde em relação ao surto da doença, e também já está conversando com a Secretária de Saúde de Baixo Guandu. Além disso, Brown afirmou que medidas serão tomadas durante os dias de competição para prevenir qualquer possibilidade contaminação. Nós vamos disponibilizar máscaras e álcool em gel para os atletas e para o público do evento, relatou.

Rampa do Monjolo Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu/ Divulgação

A secretária municipal de Saúde, Terezinha Bolzani, confirmou que a prefeitura de Baixo Guandu está trabalhando em parceria com a organização do evento e prepara um plano de ação abrangente para os dias de competição, apesar de acreditar que os riscos de contaminação são baixos. O município está mobilizando todas as autoridades de saúde, inclusive o nosso hospital. Nós preparamos também um plano de contingência, baseado nas orientações do plano estadual, se casos suspeitos forem notificados na cidade, explicou Terezinha.

Ela destaca ainda que ações serão tomadas para orientar os atletas e o público que for acompanhar a competição. Durante o período do evento nós vamos montar um espaço para atender às pessoas que tenham alguma dúvida em relação ao vírus, ou apresente algum sintoma. Vamos aproveitar esse local para promover orientações e distribuir materiais sobre as formas de prevenção, finalizou.

Além da competição durante o dia, no período do evento a prefeitura promove apresentações musicais na cidade. Segundo a secretária, os cuidados e as orientações também estão mantidos para essa programação.

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CAPITAL ESTADUAL DO VOO LIVRE

O Campeonato Pan-Americano de Parapente não é o primeiro grande torneio da modalidade realizado em Baixo Guandu. A cidade que é considerada a capital estadual do voo livre pela lei nº 10.838/2018, já recebeu até o Campeonato Mundial. De acordo com Frank Brown, a Rampa do Monjolo apresenta boa estrutura, além de ser considerada como uma das melhores do mundo para a prática do esporte.