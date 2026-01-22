Sepultamento de menino que morreu soterrado no ES é marcado por emoção

O sepultamento do pequeno Otávio Vieira Amaral aconteceu na manhã desta quinta-feira (22), marcado por muita emoção de familiares e amigos que se despediram do menino de 10 anos. Otávio morreu soterrado após a casa onde estava desabar na quarta-feira (21), na comunidade de Lagoa Jesuína, zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, durante fortes chuvas.

A família que o recebia em casa para passar as férias esteve presente na cerimônia. O casal e os dois filhos conseguiram sair do imóvel a tempo. Ainda abalado, Ederson Zanoteli disse que não consegue lembrar do ocorrido, mas falou sobre a relação de carinho que a família mantinha com o menino.

"Foi uma amizade bonita, que só cresceu com o tempo. Ele estava sempre com a gente, fosse no sítio ou na cidade", recordou. O morador descreveu o menino como alguém "100%". Para ele, a despedida tem o peso de uma perda familiar. "Eu considero ele como um filho. Hoje, eu perdi um filho", desabafou Ederson.