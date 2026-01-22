Sepultamento de menino que morreu soterrado no ES é marcado por emoção
O sepultamento do pequeno Otávio Vieira Amaral aconteceu na manhã desta quinta-feira (22), marcado por muita emoção de familiares e amigos que se despediram do menino de 10 anos. Otávio morreu soterrado após a casa onde estava desabar na quarta-feira (21), na comunidade de Lagoa Jesuína, zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, durante fortes chuvas.
A família que o recebia em casa para passar as férias esteve presente na cerimônia. O casal e os dois filhos conseguiram sair do imóvel a tempo. Ainda abalado, Ederson Zanoteli disse que não consegue lembrar do ocorrido, mas falou sobre a relação de carinho que a família mantinha com o menino.
"Foi uma amizade bonita, que só cresceu com o tempo. Ele estava sempre com a gente, fosse no sítio ou na cidade", recordou. O morador descreveu o menino como alguém "100%". Para ele, a despedida tem o peso de uma perda familiar. "Eu considero ele como um filho. Hoje, eu perdi um filho", desabafou Ederson.
O produtor rural Adeir José Vieira, vizinho e proprietário da casa atingida pelo desmoronamento, disse que ainda tenta entender como a tragédia aconteceu. Em meio a muitas lágrimas, ele contou que acompanhou de perto a construção do imóvel e não imaginava que a estrutura pudesse cair. "Ele conhecia aquilo tudinho, não saía de lá. Pulava lá em casa, voltava, almoçava... Mas infelizmente não deu tempo de ele sair", relembrou o produtor. Emocionado, ele se solidarizou com a família: "Os pais não mereciam isso, é muito sofrimento".