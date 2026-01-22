Luto

'Era um menino sonhador', diz irmã de criança que morreu soterrada no ES

Otávio Viana Amaral, de 10 anos, estava na casa de amigos quando o imóvel desabou devido às chuvas; família e vizinhos prestaram as últimas homenagens nesta quinta-feira (22)

"Era um menino sonhador." Foi assim, em meio ao clima de profunda tristeza e comoção, que Thieny Viana Amaral descreveu o irmão, Otávio Viana Amaral, de apenas 10 anos. A criança morreu após o desabamento da casa onde estava, provocado pelas fortes chuvas na localidade de Lagoa Jesuína, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na última quarta-feira (21).

Otávio estava de férias da escola e passava alguns dias na casa da família de um amigo. Para a irmã, ele era uma criança cheia de vida, apaixonada por futebol e pelos estudos. "Amava jogar bola, gostava muito de brincar. Era um menino maravilhoso, respeitador e muito dedicado aos estudos. Ele amava estudar", relembrou Thieny, com carinho.

O desabamento aconteceu durante a madrugada, por volta das 4h30. No momento da tragédia, duas pessoas conseguiram sair a tempo e outras duas foram resgatadas com vida dos escombros pelos bombeiros. Otávio, no entanto, acabou soterrado. Após quatro horas de buscas intensas, acompanhadas de perto pela família, o corpo do menino foi localizado por volta das 9h30 da manhã.

O sentimento de perda também foi compartilhado e descrito pelo avô, Silva Alves do Amaral. Emocionado, ele descreveu o soterramento de Otávio como a perda de uma parte de si mesmo.

É muita tristeza a gente ver um familiar que gosta tanto indo assim. Ele era um pedaço de mim. Considerava meu neto como um filho Silva Alves do Amaral Avô do menino

Otávio Amaral, de 10 anos, morreu soterrado após o desabamento de uma casa em Rio Bananal Crédito: Leitor | A Gazeta/Arquivo da família

O velório da criança começou na noite de quarta-feira (20) na Igreja Presbiteriana do bairro São Sebastião e terminou com o sepultamento no cemitério novo da região na manhã desta quinta (21), em Rio Bananal. O clima de despedida tomou conta do local, que ficou repleto de familiares e amigos profundamente emocionados.

A família de Otávio preferiu não dar entrevistas. Ederson Zanoteli, dono da casa que desabou, conversou com a repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta. Ele contou que conhecia a criança desde os 3 anos e que considerava Otávio como filho.

No dia do desabamento, Rio Bananal registrou com 310 milímetros em 24 horas, número muito acima da média prevista para todo o mês de janeiro, que era de cerca de 200 milímetros. O município permanece em alerta máximo, com risco de enchentes.

Erosão do solo

Nesta quinta-feira (22), a Defesa Civil de Rio Bananal informou que ainda não há dados oficiais da perícia para decretar o que causou o desabamento, mas observações preliminares dão conta de que o sistema de drenagem foi incapaz de comportar o volume de água proveniente da região, provocando a erosão do solo, que era arenoso.

"O excedente ocasionou transbordamento no ponto de menor cota altimétrica, onde o fluxo hídrico promoveu a erosão do solo sob a edificação. Considerando tratar-se de solo arenoso, houve fácil remoção do material de suporte, resultando no comprometimento da fundação e, consequentemente, no colapso estrutural da residência. Adicionalmente, registrou-se o rompimento de um barramento a montante. Segundo informações, esse evento teria ocorrido após o colapso da edificação", disse o órgão.

