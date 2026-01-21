Corpo de criança é retirado de escombros de casa que desabou em Rio Bananal

Após 12 horas do início dos trabalhos, foi concluído o resgate do corpo do menino Otávio Viana Amaral, de 10 anos, que morreu soterrado após o desabamento de uma residência na região da Lagoa Jesuína, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. A criança dormia na casa de vizinhos quando o imóvel não resistiu às fortes chuvas que atingiram a região durante a madrugada e acabou desabando. Além dele, outras quatro pessoas estavam na residência e foram socorridas com vida.