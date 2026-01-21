Após chuvas

Criança é encontrada morta soterrada após desabamento em Rio Bananal

Casa desabou depois de um deslizamento de terra na região de Lagoa Jesuína; menino de 10 anos estava desaparecido desde então

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 09:43

Um menino 10 anos, que estava desaparecido após o desabamento de uma casa provocado por um deslizamento de terra em Lagoa Jesuína, na zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, foi encontrado morto soterrado na manhã desta quarta-feira (21). Dois adultos que estavam no imóvel conseguiram sair a tempo e foram resgatados, segundo a Defesa Civil Estadual. Já a prefeitura informou que, no total, cinco pessoas estavam na residência, contando com a criança.

Rio Bananal registrou o maior acumulado de chuva do Espírito Santo em 24 horas, com 310 milímetros, volume muito acima da média esperada para todo o mês de janeiro, que era de cerca de 200 milímetros. Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalho para retirada do corpo do menino dos escombros ainda está em andamento.

O coronel Benício Ferrari Júnior, coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, explicou para a reportagem da TV Gazeta que equipes do Corpo de Bombeiros de Linhares foram acionadas imediatamente, mas tiveram dificuldades para chegar ao local por conta da queda de barreiras nas estradas de acesso. Os militares precisaram seguir a pé até a residência.

"Dado a complexidade da situação, os militares acionaram o Centro Especializado de Resposta a Desastres, que estão em deslocamento até a região de helicóptero para prosseguir nas buscas", informou o coronel Benício Ferrari Júnior. Ele ressaltou que continua chovendo na região e há previsão de mais chuva para as próximas horas.

De acordo com a Prefeitura de Rio Bananal, o volume elevado registrado no município vinha sendo monitorado desde o início da semana, com a emissão de alertas à população e orientações a produtores rurais para redução do nível de água em barragens, como medida preventiva.



O órgão informou também que houve transbordamento de alguns rios no interior do município, porém sem registro de prejuízos, e que não há famílias desabrigadas ou desalojadas até o momento.

A administração municipal manifestou pesar e solidariedade aos familiares da vítima e afirmou que toda a estrutura do município permanece mobilizada e em prontidão para atender novas ocorrências.

