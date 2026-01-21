Câmera registra desabamento de casa durante temporal em Rio Bananal

Imagens de câmeras de monitoramento registraram a força do temporal que atingiu a área da Lagoa Jesuína, na cidade de Rio Bananal, na Região Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (21) e resultou no desabamento de uma casa e morte de uma criança de 10 anos.

O registro, feito por volta das 4h40, mostra o momento em que a residência não resiste à força da chuva. A cena é rápida e impactante. Logo após a queda, a residência desaparece em meio à enxurrada, restando apenas destroços. Nela estavam 5 pessoas, sendo dois adultos e três crianças. O corpo dele foi localizado por volta das 9h da manhã e as equipes ainda trabalham para retirá-lo dos escombros.